Orban, întrebat dacă un bucureștean poate merge la mare: Da,dacă are unul din motivele din declarație

Premierul Ludovic Orban a spus, vineri, întrebat dacă o persoană poate merge la mare, odată cu instituirea stării de alertă, că acest lucru este posibil dacă se încadrează la unul dintre motivele prezente în noua declarație pe propria răspundere.

„Pentru ieșirea din localitate, va trebui completată o declarație. Am stabilit o serie de motive (...) și am inclus foarte multe categorii. Dacă are de îngrijit o proprietate, dacă are rude, membri ai familiei, dacă are evenimente în familie, dacă trebuie să efectueze ITP-ul sau alte activități care nu se pot desfășura în localitatea de domiciliu”, a spus Orban, vineri, după vizita făcută la Fabrica Star Assembly din Sebeș.

El a fost întrebat dacă, de exemplu, o persoadă din Constanța poate merge la munte, pe Valea Prahovei, el a răspuns: „Da, dacă așa scrie în hotărârea Comitetul Național pentru Situații de Urgență, da”.

Mai departe, prim-ministrul a fost întrebat dacă o persoană care locuiește în București este obligată să completeze declarația dacă merge la Snagov, localitate aflată lângă Capitală, iar e a spus că fiind în arealul metropolitan, acest lucru nu este necesar.

Premierul a fost întrebat și dacă un bucureștean merge să se plimbe pe malul mării va fi amendat.

„Dacă vă încadrați în motivele de deplasare în afara localității, prin ceea ce declarați, nu vă amendează nimeni. Aveți deplina libertate să ieșiți din localitate”, a răspuns sursa citată.

Starea de alertă a fost instituită, de vineri, de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, organism condus de premierul Ludovic Orban.

Printre motivele pentru care românii se pot deplasa în alt judeţ se numără: deplasare în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul de desfăşurare a activităţii, deplasare în scop umanitar, voluntariat, deplasare pentru realizare de activităţi agricole, deplasare pentru comercializare de produse agroalimentare de către producători agricoli, deplasare pentru îngrijirea unei proprietăţi din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi, deplasare pentru tratament, pentru îngrijirea unei rude, asistenţa persoanelor vârstnice sau decesul unui membru în familie.

(sursa: Mediafax)