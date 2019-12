Orban, la Sala Unirii: Trăiască România Mare!

Sute de persoane au asistat duminică, pe esplanada Sălii Unirii din Alba Iulia, la reconstituirea Marii Adunări Naţionale şi la momentul primirii soliilor din fostele cetăţi de scaun, la eveniment fiind prezent şi premierul Ludovic Orban, alături de ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, europarlamentarii Mircea Hava şi Rareş Bogdan.



"Bună ziua, fraţi români! Am un mesaj simplu, mesajul care era strigat după fiecare punct din Declaraţie (de Unire, de la 1 Decembrie 1918 - n.r.): Ura, ura, ura, trăiască România Mare!", le-a spus celor prezenţi premierul Ludovic Orban, invitat de organizatori să adreseze câteva cuvinte asistenţei.



Rând pe rând, au fost prezentate, celor care asistau la eveniment, personalităţile Unirii, întruchipate de voluntari - episcopul greco-catolic, viitor cardinal, Iuliu Hossu, episcopul ortodox, viitor patriarh, Miron Cristea, Ştefan Cicio Pop, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Eleonora Lemeny, prima femeie aleasă în Marele Sfat Naţional al Transilvaniei, Gheorghe Pop de Băseşti, Aurel Lazăr, Iosif Jumanca, Alexandru Vaida Voievod, Ioan Suciu.



Un alt moment tradiţional desfăşurat la Sala Unirii a fost cel al primirii soliilor din fostele cetăţi de scaun Suceava şi Târgovişte, care au transmis mesajele moldovenilor şi muntenilor.



Viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Alba Iulia, Voicu Paul, le-a urat bun venit celor prezenţi în Cetatea Alba Iulia.



"An de an, de 1 Decembrie, ataşamentul faţă de ţară şi de tot ce-i românesc se simte cel mai mult şi cel mai important aici, la Alba Iulia, locul unde s-a născut viitorul României", a afirmat Voicu Paul, care le-a mulţumit celor care au venit să sărbătorească aici Ziua Naţională din "primul an din noul secol al României moderne". AGERPRES