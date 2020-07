Orban: Pacienții de COVID-19 ar trebui să stea în spital măcar 5 zile, ca să facă analize aprofundate

Lucian Alecu

Premierul Ludovic Orban este de părere că pacienții de COVID-19 ar trebui să stea în spital nu doar 48 de ore, ci măcar cinci zile, pentru a putea fi investigați medical aprofundat. El a precizat că persoanele infectate care aleg să iasă din spital ar trebui să se izoleze de restul familiei.

„După părerea mea, orice om diagnosticat cu COVID are nevoie de evaluare medicală, chiar dacă nu are simptome. Acest virus acționează într-un mod care nu este cunoscut de specialiști. Sunt evoluţii fulminante în cazuri în care nu prezintă niciun simptom. Sfatul meu către români este să nu stea numai 48 de ore (internați - n.red.), să stea măcar cinci zile, să poată fi urmărită, să se poată face analize mai aprofundate, de tip RMN, computer tomograf, (...) pentru a fi în afara oricărui pericol. Ați văzut că am avut cazuri de persoane care nu aveau simptome, care au ieşit din spital şi s-au întors apoi în spital cu situaţii critice sau unii dintre ei chiar au decedat”, a spus, vineri, Ludovic Orban.

Conform premierului, persoanele infectate care aleg să iasă din spital ar trebui să stea izolate.

„Chiar și dacă pleacă din spital, trebuie să rămână sub supraveghere medicală, să îi fie administrat tramanetul și la orice evoluție a bolii să fie internat de urgență. Aici, în mod evident, există medicul de familie, există medicul din spital, care a evaluat starea de sănătate. Şi aici e o problemă. E foarte important ca o persoană infectată care iese din spital să nu se trateze unde vrea, să se trateze într-un loc unde să poată să se izoleze. (...) Este foarte important să ne asigurăm că orice posibil purtător de virus respectă măsurile de izolare şi nu pune în pericol sănătatea celorlalţi cetăţeni”, a mai spus șeful Executivului.

Conform sursei citate, orice înăsprire a sancţiunilor, în conformitate cu deciziile CCR, nu se poate realiza decât prin lege adoptată de Parlament.

„La ora actuală avem sancţiuni, de la amenzi, până la posibilitatea de a suspenda sau de a anula autorizaţii de funcţionare, pentru persoanele juridice, care nu respectă regulile. Sigur că am avut o analiză privitoare la strategia de efectuare a controalelor, în care le-am solicitat să efectueze controale unde există informaţii că există cel mai mare risc epidemiologic”, a adăugat Orban.

(sursa: Mediafax)