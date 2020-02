Orban: Până astăzi nu avem semnalat niciun caz de coronavirus în România

Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat că până în acest moment în România nu a fost semnalat niciun caz de coronavirus, iar autorităţile continuă măsurile de prevenţie şi combatere a unor astfel de situaţii.



"Stocurile, de exemplu, de biocide - o substanţă cu care se dezinfectează şi omoară viruşii şi bacteriile - la Rezervele Statului sunt zero, pentru că PSD nu a fost preocupat de zona asta şi nu au făcut achiziţii. Noi am adoptat o ordonanţă de urgenţă tocmai pentru a permite achiziţionarea în regim de urgenţă a materialelor, echipamentelor, substanţelor necesare pentru a preveni pătrunderea în ţară a coronavirusului. De asemenea, au fost cred că 3 Comitete pentru situaţii de urgenţă care au stabilit planul de măsuri, planul de acţiune pentru ca să prevenim intrarea în ţară, ştiţi foarte bine, orice cetăţean care vine din zonă sau care ar putea fi suspectat că ar putea fi purtătorul virusului, când vine în ţară este ţinut 14 zile în carantină", a declarat Ludovic Orban, marţi, la Gândul live, întrebat dacă autorităţile sunt pregătite pentru un eventual caz de coronavirus în România.



Premierul a adăugat şi măsura anunţată privind achiziţia şi montarea pe aeroporturi a unor echipamente pentru a preveni intrarea în ţară a unui purtător al coronavirusului.



"Termoscanerele trebuie achiziţionate în baza ordonanţei de urgenţă. (OUG privind măsurile în caz de epidemie - n.r.) Tocmai de asta am dat ordonanţa de urgenţă, ca să nu trebuiască să apelăm la procedurile prevăzute de legea obişnuită, să pute achiziţiona direct, cerem mai multe oferte şi luăm decizia direct, fără procedura complicată care este prevăzută de legislaţia în vigoare. De asemenea, evident, trebuie să pregătim toate măsurile care se pot lua şi în cazul în care se depistează un caz de coronavirus. Din fericire, până astăzi nu am avem semnalat niciun astfel de caz, suspiciunea legată de doamna de la Suceava s-a dovedit neîntemeiată", a spus premierul.



Orban a precizat că nu are încă detalii legate de cazul studentei de la Bucureşti aflată sub observaţia autorităţilor medicale. "Vom afla şi imediat vom informa", a spus el.

