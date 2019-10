Orban somează Guvernul Dăncilă să nu adopte o hotărâre privind mărirea salariului minim pe economie

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat joi că va modifica Hotărârea de Guvern prin care se va mări salariul minim pe economie cu 100 de lei, în cazul în care Guvernul Dăncilă va adopta un astfel de act normativ.



"Îi somez să nu adopte nicio hotărâre, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotărâre, care are un impact economic important, care are un impact asupra mediului de afaceri şi care are consecinţe bugetare. Acest guvern (Guvernul Dăncilă - n.r.) nu are dreptul legal de a adopta o astfel de hotărâre de guvern. Dacă, totuşi, vor vrea să adopte o astfel de hotărâre de guvern, o vom modifica", a spus Orban, la Palatul Parlamentului, întrebat despre hotărârea de guvern privind creşterea salariului minim pe economie cu 100 de lei pe care executivul demis ar putea să o adopte săptămâna viitoare.



Orban a menţionat că salariul minim trebuie să fie calculat prin aplicarea unui mecanism obiectiv şi predictibil.



"Este o solicitare a Comisiei Europene care datează din 2014, de a stabili acest mecanism care să se bazeze pe indicatori economici obiectivi cum sunt indicele productivităţii, rata inflaţiei, creşterea economică sau creşterea salariului mediu brut şi care să fundamenteze modul de calcul al salariului minim pe economie. Salariul minim pe economie nu poate fi scos din burtă de un ministru al Muncii sau mai ştiu eu de ce funcţionar dintr-un minister sau altul, fără să aibă un fundament real. Salariul minim pe economie este un instrument reglator al întregii pieţe, iar orice fixare a salariului minim pe criterii administrative, subiective, care să nu aibă la bază indici obiectivi, riscă să afecteze negativ întreg mediu de afaceri şi până la urmă să se întoarcă chiar împotriva angajaţilor care beneficiază de o eventuală mărire a salariului minim", a menţionat el.



Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a publicat miercuri un proiect de Hotărâre de Guvern conform căruia salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 2.262 lei lunar, începând din ianuarie 2020, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,518 lei/oră. AGERPRES