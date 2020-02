Orban spune că e posibil să nu se mai dea vouchere de vacanţă pentru bugetari

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat marţi că, după respingerea în Parlament a Ordonanţei de Urgenţă 1/2020, este posibil să nu se mai dea voucherele de vacanţă pentru bugetari.



"Nu aţi văzut ce fac cu Ordonanţa de Urgenţă 1, care este piatra de temelie a construcţiei bugetare şi care este ordonanţa de urgenţă prin care am corectat toate aberaţiile antieconomice care au fost cuprinse în OUG 114? PSD ieri, la Senat, a părut într-un delir total prin ceea ce au votat ei acolo. Înseamnă că ei vor să crească punctul de amendă (...), vor să îşi crească lefurile de parlamentari şi ale demnitarilor, noi în ordonanţă reglementasem să plafonăm indemnizaţiile pentru toate funcţiile de demnitate publică tocmai pentru a reduce cheltuielile bugetului pe anul ăsta. (...) Noi am stabilit prin OUG măsuri de restrângere a cheltuielilor publice, am stabilit că acordăm în continuare voucherele de vacanţă, dar am menţinut valoarea lor la nivelul anului 2019 pentru a nu provoca o cheltuială suplimentară. E posibil, în forma în care ei au respins ordonanţa de urgenţă, nici să nu se mai dea vouchere de vacanţă, la limită. Probabil PSD, pur şi simplu, şi-a pierdut cumpătul, nu poţi să respingi o ordonanţă care corectează nişte deficiente majore", a susţinut Orban, într-o declaraţie de presă la Palatul Parlamentului.



Senatorii au respins, luni, OUG 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu 69 de voturi "pentru", 44 "împotrivă" şi trei abţineri.



Senatul este prima Cameră sesizată cu această lege, deputaţii fiind cei care vor lua decizia decisivă. AGERPRES