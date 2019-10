Orban spune că răspunsurile sale au fost pozitive la 90% dintre solicitările partidelor cu care a discutat

Lucian Alecu

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri că răspunsurile sale au fost pozitive la 90% dintre solicitările partidelor care au susţinut moţiunea de cenzură şi cu care a avut în această săptămână o primă rundă de negocieri pentru învestirea noului guvern.



"Sunt la fel de încrezător ca şi înainte de a demara aceste discuţii. Răspunsurile mele au fost în 90% dintre solicitările partenerilor - da, adică nu avem puncte... De la ALDE, care a solicitat chestiuni pe care şi noi, PNL, le susţinem, până la Pro România, până la USR, răspunsurile noastre au fost afirmative. Practic, eu pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, sunt îndeplinite condiţiile", a afirmat Orban, la Palatul Parlamentului, întrebat cât de mari sunt şansele sale să obţină voturile necesare pentru învestirea guvernului, după prima rundă de discuţii cu partidele care au susţinut moţiunea de cenzură.



Ludovic Orban a menţionat că "sunt minime puncte de divergenţă" şi asta depinde de rezonabilitatea fiecărui partener, pentru că e evident că nu se pot înţelege pe toate punctele.



"În toate discuţiile pe care le-am avut cu toţi partenerii am fost extrem de deschişi, extrem de flexibili, am preluat o mare parte din punctele de vedere pe care le-au exprimat partenerii noştri şi, din punctul meu de vedere, atunci când se ajunge la decizii în fiecare formaţiune politică, nu văd motive serioase pentru care s-ar lua altă decizie decât aceea de sprijinire a guvernului", a precizat el.



Premierul desemnat a subliniat că PNL nu respinge ideea alegerilor anticipate, iar pe acest subiect s-a discutat la întâlnirea cu cei de la USR.



"Pe toată perioada asta am spus că preferinţa noastră este pentru alegerile anticipate, pentru că altfel este complicat în actuala structură politică a Parlamentului să generezi un sprijin coerent şi solid pentru guvern, pentru a face ceea ce trebuie pentru România. Pe de altă parte, nici nu putem să aruncăm ţara în criză, să menţinem guvernul demis prin moţiune de cenzură la Palatul Victoria să facă în fiecare zi nenorociri. Întâi învestim un guvern şi, după alegerile prezidenţiale, pentru că oricum până în 21 decembrie, când depune jurământul preşedintele României, nu se pot organiza constituţional alegeri anticipate, ne aşezăm la masă şi discutăm. Suntem deschişi discuţiilor, iar PNL va susţine această variantă cu o singură condiţie - să existe un pact prin care formaţiunile politice care deţin jumătate din Parlament să se angajeze că nu votează învestirea a două guverne succesive, pentru că altfel riscăm să aruncăm ţara în criză, riscăm să creăm iar instabilitate politică şi guvernamentală", a conchis Orban.