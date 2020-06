Orban, vești proaste pentru fanii fotbalului

Meciurile de fotbal din Liga 1 se reiau în acest weekend fără spectatori. Premierul Orban a declarat, joi dimineața, că restricțiile legate de prezența spectatorilor pe stadioanele de fotbal se vor menține și după 15 iunie

„Nu poate fi vorba de spectatori după 15 iunie. E foarte greu de controlat, pentru că dacă dai drumul la spectatori şi vin galeriile e super-complicat de a asigura respectarea unor reguli de distanţare sau alte lucruri. Vom vedea, dacă lucrurile evoluează bine, într-o perspectivă rezonabilă se poate vorbi şi de lucrul acesta”, a spus Ludovic Orban, joi, care a participat la consultări cu reprezentanți ai Federației Române de Fotbal și ai Ligii Profesioniste de Fotbal.

Șeful Executivului și-a exprimat regretul față de necesitatea închiderii stadioanelor începând din data de 12 martie.

„Îmi pare rău că am închis pe 12 martie, dar nu am avut ce face, nu suntem singurii, de altfel. La reluarea campioantului am fost mai rapizi ca alţii. Rugămintea mea către dumneavoastră este ca tot ce aţi discutat cu domnul ministrul al Sănătăţii, cu domnul ministru al Sportului să încercaţi să asiguraţi, că convingeţi cluburile să respecte aceste reguli, pentru că ar fi păcat să apară cazuri de infectare, că asta ar pune într-o lumină proastă”, a mai spus Orban.

Sursa: Mediafax