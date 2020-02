Oros: Frauda realizată pe aşa-zisa filieră a mafiei siciliene nu se referă la ajutorul acordat prin programul "Tomata"

Frauda de aproape un milion de euro realizată pe aşa-zisa filieră a mafiei siciliene nu se referă la ajutorul acordat prin programul "Tomata", a declarat, miercuri, ministrul propus la Agricultură, Adrian Oros, la finalul audierilor din Parlament.



"Speranţa mea este că sunt cât mai puţine astfel de situaţii şi după ştiinţa mea acel dosar s-a referit la un sprijin cuplat din vegetal şi nu la Programul "Tomata", dar pentru a evita asemenea fraude când am promovat Hotărârea de Guvern pe acest program am venit cu două noutăţi. Una se referă la monitorizarea acestui program în aşa fel încât să nu existe asemenea fraude, iar cei de la Direcţiile agricole judeţene (DAJ) au obligaţia de a verifica de două ori dacă într-adevăr cei care depun dosare fac ceea ce şi-au propus şi ce trebuie să facă ca să beneficieze de acest ajutor. Pe de altă parte, pentru a da încredere românilor pentru tomatele româneşti am specificat că beneficiarii trebuie să deţină un registru privind utilizarea substanţelor fitosanitare, cu ce substanţe şi care este doza, iar acest lucru trebuie să o facă cei de la Agenţia Naţională Fitosanitară (ANF)", a explicat Oros, întrebat despre dosarul de fraudă cu subvenţii agricole din Mehedinţi.



Ministrul a precizat că acolo unde beneficiarii sunt numeroşi, pentru că în 4-5 judeţe există o activitate legumicolă în mod tradiţional şi sunt comune cu câte 3000-4000 de beneficiari, acolo cei de la ANF şi DAJ se vor deplasa să rezolve aceste dosare şi să facă instruiri.



În ceea ce priveşte siguranţa tomatelor româneşti, Oros a precizat că în 2019 determinările realizate în laboratoarele de specialitate au arătat că doar pentru o singură probă au fost identificate reziduuri de pesticide cu valori mai mari decât limitele maxime admise, tomatele fiind retrase de la comercializare, iar 46% (192 de probe) au avut reziduuri de pesticide dar în limitele acceptate.



Ministerul Agriculturii a anunţat săptămâna trecută că "Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" continuă şi în anul 2020, termenul limită de înscriere în program este 15 aprilie 2020, iar termenul limită de valorificare a producţiei - 15 iunie 2020, inclusiv.



Bugetul total al programului pentru Ciclul I este de aproximativ 40 milioane de euro, iar beneficiarii trebuie să valorifice o cantitate de 3 tone/1.000 mp. În plus, pentru a avea siguranţa că tomatele ce vor fi oferite populaţiei vor avea o calitate cât mai bună, beneficiarii trebuie să deţină un registru de evidenţă a tratamentelor de protecţie a plantelor, ce va fi verificat de către inspectorii Autorităţii Naţionale Fitosanitare. Reprezentanţii Direcţiilor pentru Agricultură Judeţene efectuează verificări la începutul rodirii şi înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producţiei.



Anul trecut, în spaţiul public au apărut informaţii că mai mulţi cetăţeni italieni din Sicilia au arendat terenuri în zona Olteniei, respectiv în Mehedinţi, declarând la APIA că sunt cultivate tomate, pentru a beneficia de subvenţii de peste 3,9 milioane de lei în baza sprijinului cuplat, culturi care în realitate nu au existat niciodată.

