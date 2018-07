(P) Jucati si castigati – sfaturi si reguli intr-un casino online

Strategii de castig in casino online

O intrebare veche de cand lumea: care e cea mai buna strategie intr-un casino online? In lumea divertismentului pe internet, operatori licentiati si-au facut loc si ofera jucatorilor romani o intreaga suita de jocuri de tip slot, blackjack, ruleta sau poker. Si pentru a imbina utilul cu placutul, o sa va povestim de cateva moduri in care puteti juca sa castigati … sau macar sa va mariti sansele de castig. Strategii precum cele prezentate pe www.cazinouri.info sunt extrem de utile, iar punerea lor in practica tine doar de exercitiu. Moduri gratuite de joc va sunt oferite de majoritatea operatorilor, iar dumneavoastra va puteti folosi de acest prilej pentru a exersa.

O strategie eficienta merge mana in mana cu o buna gestionare a bugetului de joc. Daca veti alege variatia potrivita, cea care va avantajeaza cel mai mult, va puteti mari considerabil sansele de castig. Daca sunteti pasionat de sloturi, alegeti-le pe acelea care au cel putin un jackpot progresiv. O sansa in plus nu strica niciodata! Intelegeti ce anume declanseaza simbolurile de plata si cum se formeaza combinatiile castigatoare, in timp ce jucati in modul gratuit. Fiti atenti la numarul de linii si la mecanica de plata! Alegeti jocul care are cel mai mare procent de returnare la jucator, un indicator ce este prescurtat RTP. Folositi-va de banii primiti ca bonus, pentru a va mari timpul de joc.

Jocurile de ruleta au dat nastere celor mai incredibile speculatii, iar amatorii acestui joc de cazinou se intrec in a breveta noi strategii. Cu toate ca tentatia e mare, este nevoie sa va inarmati cu o disciplina de fier. Gestionati bugetul in mod corespunzator si aplicati un sistem progresiv de pariere, dar doar dupa ce l-ati exersat in prealabil!

Pe cat posibil, jucati poker in cadrul unor turnee, intrucat multi operatori au sectiuni dedicate de poker. In felul acesta, veti putea juca impotriva altor participani, altor jucatori reali, nu impotriva unui soft ce genereaza rezultate aleatorii. Alegeti jocul clasic de Hold’Em, dar fiti sigur ca ati deprins regulile de baza. Fiti pregatit pentru o provocare, pentru ca jocurile de online poker pot deveni destul de dinamice, foarte repede. Sa nu uitam nici de jocul de blackjack, pentru ca o serie de tactici aplicate la momentul oportun va vor dubla pariul depus. Spre exemplu, regula de aur este sa jucati un blackjack clasic, iar prin acest lucru ma refer la un blackjack ce plateste 3:2 si unde dealerul este obligat sa traga carte la 17. Fiti atenti, exista variatii care va acorda un avantaj tactic extraordinar, iar aici trebuie sa include Blackjack Double Exposure, unde vedeti in permanenta ce carti are crupierul, acesta jucand cu toate cartile pe fata. Nu jucati cu asigurare, deoarece, din punct de vedere statistic, acest pariu este sortit esecului. Daca aveti doua carti cu valoare 8, impartiti-le. La fel procedati si in cazul in care aveti doi asi. Daca vi se imparte o carte ce are valoarea 10, puteti dubla pariul si veti primi o carte in plus.

Este preferabil sa jucati in cadrul cazinoului live, pentru ca jocurile cu dealer real au o atmosfera aparte. Softul acestui cazinou va vine in ajutor, de la afisarea scorului si pana la memorarea unor pariuri si va ofera o serie de optiuni de customizare. In plus, crupierii sunt instruiti la cele mai inalte standarde, iar acest lucru garanteaza un joc corect. Daca stiti ca un jucator este extraordinar de bun, puteti paria din spate, pe mana lui – pentru ca aceste cazinouri live va ofera si posibilitatea de a plasa pariuri secundare!

Indiferent de ce joc alegeti sa jucati si de ce strategie va veti folosi, cel mai important lucru este un bun bankroll management – sau o buna gestiune a bugetului. Exersati in modul demo pana cand sunteti stapan pe regulile de joc, avand in vedere variatia care va avantajeaza cel mai mult. Jucati informati si jucati responsabil!