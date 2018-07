(P) Profita de utilitatea specifica a unor dulapuri metalice de calitate!

Utilarea si organizarea eficienta a spatiului de lucru este un aspect foarte benefic oricarei afaceri, facilitand si inlesnind activitatile de zi cu zi. Varianta potrivita, in acest caz, consta in utilizarea dulapurilor metalice. Acestea pot acomoda o paleta larga de obiecte, cum ar fi aparate si dispozitive, unelte si scule sau accesorii de birou si materiale folosite in procese de prelucrare sau productie. In plus, dulapurile metalice pot fi folosite si la mobilarea spatiilor de depozitare interioare si exterioare din gospodaria oricui, precum garajele, nisele sau subsolurile caselor.

In cazul in care doresti sa achizitionezi dulapuri metalice pentru spatiul de lucru sau casa ta, atunci investitia va fi una pe termen lung multumita duratei de viata foarte mari de care beneficiaza aceste piese de mobilier. Durabilitatea tablei din otel de calitate superioara, profilata, rezistenta si tratata cu substante anticorozive sunt cativa dintre factorii care garanteaza folosirea pe termen foarte lung a unor dulapuri metalice de calitate.

Cand cauti astfel de piese de mobilier care sa iti satisfaca nevoile de depozitare si sa iti usureze treaba la birou sau acasa, va trebui sa alegi modelele potrivite in functie de caracteristicile variate pe care acestea le pot avea. In acest sens, diferitele tipuri de incuietori si sisteme de inchidere iti pot oferi siguranta necesara, in timp ce diversii parametri de functionalitate si compartimentarea specifica iti pot oferi spatiul de care ai nevoie pentru obiectele ce trebuie depozitate. Judecand dupa mediul in care vrei sa amplasezi dulapurile metalice, poti cauta modelele tratate cu substante ce impiedica coroziunea si cele acoperite cu vopsea ignifuga.

Pentru acele cazuri speciale in care nevoia este una specifica, nu trebuie sa te multumesti cu un model oarecare, ci cu acele piese de mobilier perfect adaptate necesitatilor tale. Astfel, in randurile de mai jos vei gasi cateva tipuri de dulapuri metalice construite la cel mai inalt grad de calitate si adresate celor ce cauta eficienta in fiecare detaliu:

1. DULAP METALIC PENTRU SCULE CU 3 SERTARE P3A, 1040x625x1950 mm, FIRST:

• incuietoare cu inchidere in 3 puncte

• sine de sertare cu glisare usoara pe rulmenti

• sertare care pot fi extrase 100% cu capacitate portanta de 75 kg

• rafturi din inox cu inaltimea reglabila fiecare cu capacitate portanta de 110 kg

• tabla de otel de calitatea I cu o grosime de 0,7 mm

• vopsire: electrostatica/pulverizare

2. DULAP METALIC PENTRU VALORI CU 30 COMPARTIMENTE, 900x500x1800 mm, FIRST:

• incuietoare de siguranta cu 2 chei

• rafturi fara borduri

• usor de curatat

• usi intarite

• dimensiune compartiment: 142x300 mm

• tabla de otel de calitatea I

• vopsire: electrostatica/pulverizare

3. DULAP METALIC XECO2000 pt. substante periculoase 4 RAFTURI, 1000x550x2000 mm (LxlxH), Italia:

• dulap pentru substante periculoase relizat din tabla de otel cu grosime de 1 mm

• tratamentul de protectie este fosfatare iar vopseaua este antiacida

• lateralele si partea superioara au perforatii care permit circulatia aerului in interior

• cablu pentru conectare la pamant

• placile de avertizare: “Prezenta de substante inflamabile” si “Fumatul interzis”

• produsul este livrat montat

• maner cromat cu doua chei in dotare

• 4 rafturi perforate pentru permiterea scurgerii eventualelor pierderi ale recipientilor depozitati

• vas de colectare a eventualelor pierderi, de capacitate 12l

• certificat de rezistenta UNI de la CATAS

• culoare corp+usi: galben

• greutate: kg 100

• volum: 1,1 mc

