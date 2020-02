Pacientul cu coronavirus a ajuns la spitalul „Matei Balș”

Primul român infectat cu noul coronavirus a ajuns, joi dimineața, la Institutul Matei Balș din Capitală. Acesta a fost transportat din Gorj, acolo unde, potrivit autorităților, a fost izolat la domiciliu de două zile.

„Transportul s-a desfășurat în condiții normale pentru astfel de situații și nu a reprezentat niciun pericol pentru pacient, personalul medical sau alte persoane. Bărbatul care a contactat virusul a fost transportat cu o autospecială SMURD din cadrul ISU Dolj dotată corespunzător și având condiții de izolare totală a pacientului. De asemenea, pe timpul transportului, pacientul a fost asistat, pe lângă personalul medical, de un echipaj specializat în intervenții de tip CBRN (situații de contaminare chimică, biologică, radiologică sau nucleară)”, au transmis, joi dimineață, reprezentanții Ministerului Sănătății.

Potrivit acestora, bărbatul va rămâne la Institutul Matei Balș izolat complet de restul pacienților. Medicii au stabilit deja o schemă de tratament, iar starea sa este bună, neavând simptome specifice, mai spune Ministerul Sănătății.

Autoritățile au anunțat miercuri seara că pacientul diagnosticat cu noul coronavirus este un bărbat dintr-o comună din Gorj, care este, în prezent, în stare bună și nu are simptome de boală. Acesta fusese izolat și supravegheat în ultimele două zile, au anunțat autoritățile. Familia bărbatului, formată din șapte persoane, a fost pusă în carantină.

„În urma testării făcute persoanelor din județul Gorj care au întrat în legătură cu cetățeanul italian din Rimini am descoperit primul caz de infectare cu coronavirus. Este vorba de o persoană total asimptomatică. Mai avem în lucru 33 de teste din acea zonă și vă vom confirma rezultatele imediat ce va fi posibil. (..) Este un contact direct al italianului”, a spus Victor Costache, ministrul Sănătății.

Primarul comunei Prigoria, din județul Gorj, Iuliana Iliescu, a declarat, miercuri seara, pentru Mediafax, că pacientul confirmat cu noul coronavirus locuiește cu bunicii și părinții în satul Dobrana și lucra la un restaurant unde patron era italianul venit la rude în România, numit de ministrul Sănătății „pacientul zero”.

"Azi noapte la ora 2 ambulanta era la Gorj. Acum se afla la Matei Bals. Toate celelalte 7 persoane sunt in carantina, familia pacientului. E carantina la domiciliu. Cei 7 raman in casa dar se schimba regimul de izolare, fiind supravegheati si pazita aceasta locuinta. Din cate stim pacientul nu are alte afectiuni, urmeaza sa fie investigat in totalitate.

Italianul care a fost la noi deja era mai bine ca stare generala, a dat si interviuri acum in presa. S-au refacut traseele lui in Romania, aseara aveam in carantina 44 de persoane, aseara au fost trecuti si cei 7 membri ai familiei. Astazi continuam ancheta pentru cazul romanului care va avea o cercetare extinsa. Avand in vedere evolutia ulterioara se pot lua si altfel de masuri.

Romanii sa stie ca acel prim caz nu e ceva intamplator, era previzibil, avand in vedere afluxul de italieni in romania, plus ca in Italia avem peste un milion si jumatate de cetateni, vreau sa nu existe panica ci precautie", a declarat pentru Realitatea Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.