Pâinea s-ar putea scumpi. Fermierii se plâng că seceta din acest an a afectat culturile de grâu

Seceta din acest an ar putea duce la scumpirea pâinii.Agricultorii susţin că recolta de grâu a fost mai puţină în acest an şi de o calitate mai slabă.În plus, boabele de grâu s-au stricat pe câmp şi o treime din producţie va ajunge hrană pentru animale.De luna viitoare, preţul unei pâini ar putea creşte de la 5 la 6 lei.

