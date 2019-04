Palatul Victoria va fi luminat în albastru pentru a marca Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului

Palatul Victoria va fi luminat marţi seară, începând cu ora 20.00, în albastru, pentru a marca Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, declarată printr-o rezoluţie adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, în 2007, potrivit unui comunicat al Guvernului.



În comunicat se arată că Guvernul României se alătură instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale şi tuturor celor care promovează acţiuni de conştientizare a acestei tulburări şi de sprijinire a persoanelor cu tulburări din spectrul autismului.



Sursa citată menţionează că marţi, la Palatul Victoria, în prezenţa prim-ministrului Viorica Dăncilă a fost semnat un Protocol de colaborare între Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Finanţelor Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care are ca scop dezvoltarea şi implementarea unor programe destinate îmbunătăţirii accesului persoanelor diagnosticate cu tulburări de spectru autist la servicii integrate de sănătate, sociale şi de educaţie.



Conform comunicatului, sub coordonarea premierului Viorica Dăncilă, reprezentanţii Guvernului şi ai asociaţiilor de sprijin pentru persoanele cu autism au realizat în ultimul an progrese importante pentru sprijinirea copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi, inclusiv a celor cu tulburări în spectrul autismului.



"Aceste măsuri s-au axat pe îmbunătăţirea finanţării organizaţiilor neguvernamentale şi creşterii indemnizaţiilor, facilitării accesului în centrele pentru persoane cu dizabilităţi, susţinerii integrării pe piaţa muncii, simplificării accesului la facilităţile de transport. O altă modificare importantă, definitivată prin consultare cu societatea civilă, este adaptarea procedurii de susţinere a examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat de către candidaţii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz, tulburare de spectru autist, tulburări specifice de învăţare. Astfel, modalităţile de examinare au fost ajustate în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei", se mai arată în comunicat. AGERPRES