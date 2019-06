Papa Francisc, în vizită în România. Peste 50.000 de pelerini aşteptaţi la Blaj, la ceremonia de beatificare a celor şapte episcopi martiri

Victor Stroe

Punctul culminant al manifestărilor din cadrul vizitei apostolice efectuate de către Papa Francisc în România este ceremonia de beatificare a şapte episcopi greco-catolici martiri, ce va oficiată de către însuşi Suveranul Pontif, duminică, pe Câmpia Libertăţii din Blaj, în prezenţa a peste 50.000 de oameni.



Papa Francisc va ajunge duminică dimineaţa la Blaj, unde va celebra cea de-a treia Sfântă Liturghie din programul călătoriei apostolice făcute în ţară noastră, slujbă în cadrul căreia va avea loc beatificarea episcopilor Valeriu Traian Frenţiu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu, Vasile Aftenie, Tit Liviu Chinezu, Ioan Suciu şi Iuliu Hossu - primul cardinal greco-catolic român. Potrivit tradiţiei în astfel de ceremonii, Papei Francisc i se va oferi un relicvar cu moaşte, respectiv obiecte care au aparţinut celor şapte episcopi greco-catolici.



Procedura de recunoaştere a martiriului celor şapte episcopi s-a derulat pe durata unui sfert de secol. Patru dintre episcopi au murit în închisorile din Sighet şi Gherla, mormintele acestora rămânând necunoscute, iar alţi trei au au fost îngropaţi, sub supravegherea Securităţii, în Cimitirul Bellu din Bucureşti.



De altfel, tronul pe care va sta Papa Francisc la Blaj, în timpul ceremoniei de beatificare a celor şapte episcopi greco-catolici, are "puternice semnificaţii spirituale şi simbolice", fiind din "lemn cules din arhitectura puşcăriilor de la Sighet si Gherla".



Pelerinii şi locuitorii din Blaj îl vor putea saluta şi vedea pe Papa Francisc în trei locuri din municipiu, pe Bulevardul Republicii, pe Câmpia Libertăţii şi în Piaţa 1848.



Sfântul Părinte va sosi la Blaj după ora 10,00 şi va traversa principala arteră rutieră din oraş, Bulevardul Republicii, în drumul său spre Câmpia Libertăţii, acolo unde, de la ora 11,00, va oficia Sfânta Liturghie cu beatificarea a şapte episcopi greco-catolici martiri. Imediat după ceremonialul religios, Papa Francisc va putea fi salutat, după ora 13,00, în Piaţa 1848.



Considerat cel mai important eveniment istoric găzduit după 1848 pe Câmpia Libertăţii, beatificarea episcopilor martiri, în cadrul căreia se vor folosi Potirul şi Evanghelia lui Valeriu Traian Frenţiu, va fi celebrată în prezenţa a peste 50.000 de pelerini şi a 800 de preoţi greco-catolici.



La ceremonia de beatificare se vor afla şi rude ale celor şapte episcopi martiri.



Înainte de sosirea Suveranului Pontif, începând cu ora 8,00 pe Câmpia Libertăţii va avea loc un program religios-cultural, care include rugăciuni, dar şi pricesne interpretate de Sava Negrean Brudaşcu, Veta Biriş şi Paula Seling. De asemenea, actorul George Custură va susţine un recital dramatic dedicat lui Iuliu Hossu.



Limba în care se va celebra Sfânta Liturghie va fi româna, iar Sfântul Părinte va vorbi în italiană. Traducerea în limba română va fi afişată pe cele opt ecrane de mari dimensiuni amplasate pe Câmpia Libertăţii.



Printre pelerinii care se vor afla pe Câmpia Libertăţii se numără şi peste 4.600 de greco-catolici din Eparhia de Oradea, din care peste 1.000 sunt elevi, care se vor deplasa cu două trenuri speciale, dar şi cu autocare şi microbuze. Alte trei trenuri speciale vor aduce alte câteva mii de pelerini din Eparhia de Cluj-Gherla.



Cei care vor veni cu autocare, microbuze şi autoturisme personale au fost rugaţi să ajungă la Blaj până la ora 7,00.



Accesul pe Câmpia Libertăţii va fi permis în intervalul orar 6,00-10,00, toţi pelerinii urmând să treacă printr-un filtru de control de securitate. Există un număr de şase puncte de acces, corespunzătoare zonelor indicate pe bilete. De menţionat că accesul se va face pe baza invitaţiei nominale primite şi a actului de identitate, iar pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani, părinţii trebuie să prezinte copii după certificatul de naştere. Oamenii vor putea avea asupra lor apă în sticlă de plastic, scaun pliabil, umbrelă mică, pelerine de ploaie, rucsac mic, sandwich. Pentru copiii sub 3 ani este permis accesul în cărucior.



De asemenea, accesul pe Câmpia Libertăţii va fi permis doar într-o "ţinută decentă", în conformitate cu solemnitatea evenimentului, de exemplu purtarea unei vestimentaţii care să acopere umerii şi genunchii.



Pelerinii vor fi îndrumaţi de aproape 600 de voluntari.



După evenimentul de pe Câmpia Libertăţii, Papa va lua masa, împreună cu suita sa, la sediul Curiei Arhiepiscopiei Majore.



Începând cu ora 15,45, Papa Francisc se va întâlni cu comunitatea de romi greco-catolici din cartierul "Barbu Lăutaru". Într-o biserică ridicată recent în acest cartier, Papei i se va prezenta de către copiii din cartier un program artistic. Întâlnirea cu comunitatea romă, care reprezintă peste o zecime din populaţia oraşului Blaj, va avea loc în finalul vizitei apostolice pe care Papa Francisc o efectuează în România timp de trei zile.



Pe durata prezenţei Suveranului Pontif, în Blaj vor fi amplasate şase puncte de prim ajutor, la Gara CFR, în curtea Spitalului Municipal Blaj, în curtea Liceului Agricol din Piaţa 1848, la Capela "Barbu Lăutaru", la Piaţa Agroalimentară din Câmpia Libertăţii şi lângă scena din Câmpia Libertăţii. AGERPRES