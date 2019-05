Papa Francisc, mesaj pentru români înaintea vizitei istorice: “Vin într-o țară frumoasă și primitoare, ca pelerin și frate. Vin între voi ca să mergem împreună”

Sanctitatea Sa Papa Francisc a afirmat, într-un mesaj înaintea vizitei sale în România, difuzat marţi seară în exclusivitate de TVR, că vine între români pentru a "merge împreună".

"Vin între voi ca să mergem împreună. Mergem împreună când învăţăm, să păstrăm rădăcinile şi familia, când ne îngrijim de viitorul copiilor şi al fratelui de lângă noi, când ne depăşim fricile şi suspiciunile, când lăsăm să cadă barierele care ne separă de ceilalţi", spune Sfântul Părinte.

În mesaj, Papa Francisc mulţumeşte preşedintelui şi celorlalte autorităţi ale statului pentru invitaţia de a vizita "România, ţară frumoasă şi primitoare, ca pelerin şi frate".

"Dragi fraţi şi surori din România. Mai sunt doar câteva zile până la călătoria care mă va aduce în mijlocul vostru. Gândul acesta mă bucură şi doresc încă de pe acum să vă adresez tuturor salutul meu cel mai cordial. Vin în România, ţară frumoasă şi primitoare, ca pelerin şi frate şi le mulţumesc preşedintelui şi celorlalte autorităţi ale statului pentru că m-au invitat şi pentru deplina colaborare. Trăiesc deja bucuria întâlnirii cu patriarhul şi cu Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi cu păstorii şi credincioşii catolici", afirmă Papa Francisc.

Sanctitatea Sa aminteşte şi de "legăturile de credinţă care ne unesc încă de la apostoli" şi de cei şapte martiri greco-catolici pe care-i va proclama fericiţi în timpul vizitei în România.

"Legăturile de credinţă care ne unesc vin încă de la apostoli, în special de la legătura care îi unea pe Petru şi pe Andrei, cel care, potrivit tradiţiei, a adus credinţa pe pământul vostru. Fraţi de sânge, au fost toţi fraţi şi în vărsarea sângelui pentru Domnul. Şi printre voi au fost atâţia martiri chiar în timpurile recente, precum cei şapte episcopi greco-catolici pe care voi avea bucuria de a-i proclama fericiţi. Faptul pentru care au suferit până la jertfirea vieţii este o moştenire mult prea preţioasă ca să fie uitată. Şi este o moştenire comună care ne cheamă să nu ne îndepărtăm de fratele care participă la ea. (...) Ştiu că mulţi pregătiţi vizita mea în mod intens şi vă mulţumesc din inimă. Vă asigur că vă stau aproape în rugăciune vouă tuturor şi vă dau binecuvântarea mea. Şi vă cer, vă rog, să vă rugaţi pentru mine. Să ne vedem cu bine!", mai spune Papa Francisc.

Papa la București: hartă interactivă a zonelor de acces, reguli de conduită pentru pelerini, programul zilei din 31 mai

Arhiepiscopia Romano-Catolică de București (ARCB) a susținut marți, 28 mai a.c., o conferință de presă cu privire la organizarea programului pentru pelerinii și locuitorii Capitalei care îl vor primi în mijlocul lor pe Papa Francisc în seara zilei de 31 mai 2019 la Catedrala Sf. Iosif, unde Sfântul Părinte va prezida Sf. Liturghie la orele 18.10; în Pieţele Ateneului și George Enescu, cât și în zona extinsă către Piaţa Revoluţiei.

După salutul PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar al ARCB, a vorbit Pr. Francisc Doboș, purtător de cuvânt al ARCB, care a anunțat numărul de pelerini înscriși: 25.000, subliniind că toți bucureștenii și toți oamenii de bunăvoință, chiar dacă nu sunt înscriși, sunt invitați să participe la eveniment.

Din partea Primăriei Generale a Municipiului București, partener principal în organizarea acestui eveniment, a luat cuvântul Aurelian Bădulescu, Viceprimar General al Municipiului București, care a făcut câteva comunicări de ordin organizatoric, anunțând închiderea tuturor instituțiilor de învățământ din București vineri, 31 mai, precum și o serie de restricții de trafic, ce vor fi comunicate în curând către public. Viceprimarul General Bădulescu a punctat că aceste restricții de trafic, ce se aplică doar câteva ore într-o zi, sunt măsuri punctuale și normale pentru organizarea unui eveniment de o asemenea amploare.

De asemenea, domnul Viceprimar General a amintit Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfășurarea adunărilor publice, conform căreia în timpul evenimentului este interzisă deținerea, la vedere sau ascunse, de arme de orice fel (inclusiv cuțite mici sau alte obiecte cu muchii ascuțite, etc.), materiale explozive sau incendiare (petarde, torțe, artificii, recipiente sub presiune), băuturi alcoolice, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant (spray-uri, fiole, etc.), ori alte obiecte (bâte, beţe, bastoane din lemn, metal sau alte materiale, recipiente de sticlă), precum și alte mijloace tehnice luminoase sau sonore ce pot fi folosite pentru a tulbura buna desfăşurare a activităților și siguranța publicului.

Doamna Adriana Răcășan, producător delegat al evenimentului din partea ARCB, a prezentat zonele amenajate printr-o hartă interactivă, menționând modalitatea prin care pelerinii vor intra în aceste zone: la fiecare punct de acces, voluntarii ARCB vor asista pelerinii pentru a trece prin protocolul de acces. Acest protocol presupune: un control de securitate efectuat de forțele de ordine care colaborează la organizarea evenimentului, primirea unor materiale informative și îndrumarea către sectorul amenajat. În timpul controlului de securitate, este posibil ca pelerinilor să le fie solicitat un document de identitate, astfel încât deţinerea unui act de identitate devine o obligaţie pentru participanţi.

Este în plină desfășurare procesul de distribuire a biletelor prin email sau tipărite, prin intermediul parohiilor. Acest bilet este nominal și netransmisibil, are un cod unic de bare și poate fi prezentat atât în formă tipărită, cât și electronică. Odată intrați în zona amenajată, pelerinii pot ieși sau intra de câte ori au nevoie, pe baza biletului unic nominal. În perimetrul zonelor special amenajate, pelerinii vor avea acces permanent la următoarele facilități: puncte de prim ajutor și alimentare cu apă, coșuri de gunoi, toalete.

Adriana Răcășan a explicat că persoanele cu dizabilități și familiile cu copii mici care au anunțat că au nevoie de cărucioare vor fi repartizate într-un sector special amenajat pentru acces, în Piața Ateneului. 300 de voluntari ARCB, care au participat la un curs de formare specială pentru acest eveniment, vor fi la dispoziția pelerinilor în zonele amenajate, putând fi identificați după tricourile personalizate cu mesajul Sunt Voluntarul Papei Francisc.

Următorul moment a fost prezentarea sacului pelerinului, care va fi distribuit la punctele de acces în zonele amenajate și conține o șapcă pentru protecție solară, o pelerină de unică folosință în caz de ploaie, un steguleț dublu România-Vatican și diverse materiale cu caracter informativ și religios, printre care broșura cu cântecele și textele de la Sfânta Liturghie pe care o va prezida Papa Francisc în Catedrala Sf. Iosif, etc.

În continuare, Pr. Francisc Doboș a explicat că, până la momentul întâlnirii cu Sfântul Părinte, pelerinii care îl așteaptă pe Papa vor avea parte de un program variat. Producătorul general al evenimentului a anunțat prezența a două scene: prima în fața Catedralei Sf. Iosif; cea de-a doua, în Piața Ateneului, orientată spre Catedrala Sf. Iosif. Programul care se va desfășura în duplex de pe cele două scene va putea fi urmărit de toți pelerinii pe cele 15 ecrane amplasate în diversele zone amenajate, precum și pe cele 2 mari ecrane puse la dispoziție de Primăria Municipiului București pentru cei care vor dori să urmărească evenimentul din afara zonei amenajate, mai ales în perimetrul liber al Pieţei Revoluţiei.

PS Cornel Damian a menţionat faptul că în program este inclus Sfântul Rozariu – cea mai importantă rugăciune catolică către Fecioara Maria, sub patronajul căreia este așezată şi vizita Sfântul Părinte Papa Francisc în România. Vor fi formulate intenții de rugăciune pentru întreaga comunitate, iar în desfășurarea rugăciunii vor interveni familii, tineri, vârstnici – toate categoriile de credincioși.

Dimensiunea artistică a programului a fost prezentată de Adriana Răcășan, care a confirmat prezența următorilor artiști: Corul Madrigal, corurile reunite de copii Cantus Mundi, ambele sub direcția artistică a Annei Ungureanu; Orchestra Simfonică București, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor; solista Monica Anghel. Purtătorul de cuvânt al ARCB a subliniat că acest program artistic urmărește să le transmită o atmosferă de sărbătoare tuturor bucureștenilor, menționând că programul include și alte surprize care vor fi dezvăluite la fața locului.

Conferința a continuat cu prezentarea a două simulări din interiorul catedralei; atât pentru mobilierul din altar, finalizat deja de către Mobila Dalin şi designerul Mihai Grama care a realizat şi scaunul papal din catedrală, precum și scaunele destinate participanților. Pr. Francisc Doboș a explicat semnificația veșmintelor liturgice pe care le vor îmbrăca Papa Francisc, episcopii și preoții care vor celebra Sfânta Liturghie din Catedrala Sf. Iosif, vineri, 31 mai. Aceste veșminte au fost concepute de comisia liturgica ARCB și executate în Polonia, reproducând 2 motive ornamentale care se regăsesc în Catedrala Sf. Iosif: basorelieful unei cruci de pe altarul principal și un simbol-monogramă al numelui Maria, cu referință la Sf. Fecioară Maria.

La final, producătorul general a mulțumit presei, voluntarilor și tuturor partenerilor evenimentului.