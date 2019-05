„Papa mi-a strâns mâna. I-am transmis doar atât: Vă aşteptăm în România"

Mihaela Iordache, jurnalist român stabilit de 18 ani în Italia, l-a văzut de aproape și pe regretatul Ioan Paul al II-lea, a fost la Vatican și pe vremea Papei Benedict al XVI-lea, este jurnalist profesionist în Italia, a cunoscut șefi de state și de guverne, dar întâlnirea cu Papa Francisc a fost un moment special.

„Ne-a primit în Sala Clementina de la Vatican și am avut voie să luăm și pe cineva din familie. Am luat-o pe fetița mea de 11 ani. Au fost câteva sute de jurnaliști străini, eu eram, probabil, singura româncă. Nu a mai fost o întâlnire de un asemenea nivel de 40 de ani. Vizita a fost efectul unor demersuri diplomatice pe care Asociația Presei străine din Italia le-a făcut pe lângă Vatican. Nu ştiam că ne putem apropia atât de mult de Papa. Nu îmi imaginam că va da mâna cu noi toți, eram foarte mulţi. A spus o rugăciune, s-a rugat pentru noi în tăcere. Apoi, am ascultat discursul extrem de emoționant. Un mesaj încărcat de pilde, despre cum trebuie să ne facem meseria, cu libertate și curaj. Stăteam și ascultam cu mare emoție, când ni s-a spus că ușor, ușor, vom face un rând pe culoarul dintre scaune şi vom avea posibilitatea să-i strângem mâna. Mi-am aşteptat cu emoţie rândul. Eram printre ultimii. Nu îmi venea să cred câtă răbdare are cu fiecare. Nu a refuzat pe nimeni, erau și familii cu mai mulți copii, pe toți îi strângea în brațe, îi îmbrățișa, îi mângâia, zâmbea continuu. Nu este atât de zâmbitor nici când e cu președinții. Când vedea un copil, fața lui era toată un surâs. A fost un moment deosebit de important pentru mine, ca om. O mare șansă, un privilegiu de la Dumnezeu. Multă fericire şi emoție. Mă bucur că am reuşit să-i transmit: «Vă așteptăm în România». «A, da!» - a spus cu bucurie“.



"Îmi face mare plăcere să vorbesc pentru Jurnalul. În urmă cu 25 de ani, aici mi-am făcut debutul ca jurnalist, am dat un concurs, mă ocupam de Camera Deputaţilor, pe vremea când era în Dealul Mitropoliei, şi de pagina de interviuri exclusive cu politicieni".

Mihaela Iordache