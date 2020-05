Parcurile din Sectorul 2, redeschise sâmbătă

Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, a anunţat că parcurile din Sectorul 2 se vor redeschide începând de sâmbătă, însă pe bănci nu vor putea sta decât cei care fac parte din aceeași familie, iar distanțarea socială trebuie menținută.

„Măsura nu este ilegală, am luat-o azi (sâmbătă - n.red.). De două săptămâni, monitorizez tot ce se întâmplă și am văzut că oamenii aleargă prin locuri pe care nu ar trebui să alerge. Așa că am deschis parcurile”, a spus, pentru Digi 24, Dan-Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2.

De exemplu, pe bănci vor putea sta doar cei din aceeaşi familie, nu se va putea aşeza alt necunoscut pe bancă.

De asemenea vor continua regulile impuse de autorităţi, printre care şi distanţarea socială.

