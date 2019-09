Părinţii Alexandrei Măceșanu solicită arestarea familiei lui Gheorghe Dincă

Rudele Alexandrei Măceșanu cer arestarea familiei lui Gheorghe Dincă, pe motiv că ar fi fost complice la crimele inculpatului.

Și mama Luizei Melencu a depus o plângere împotriva soției lui Dincă.

„Am făcut o plângere împotriva soției lui Dincă. Motivele sunt că noi considerăm că familia a fost complice. Suntem foarte nemulțumiți. De ce toate ușile ne sunt închise? Abonamentul Luizei de telefon e pe numărul meu, am cerut acel listing al telefonului și mi-a fost refuzat. Inclusiv astăzi am fost și nu vor sub nicio formă. Nu vor sub nicio formă, nu ni s-a dat nicio explicație”.

Antena 3