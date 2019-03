Pariuri pe ascensiunea lui Trump pe Twitter: cum se poate castiga de 34 de ori suma pariata

A devenit tot mai obisnuit in randul pasionatilor de pariuri sa se mizeze pe fel de fel de evenimente si posibilitati, in afara lumii sportive. Pe langa pariurile pe muzica si filme, un mare interes este generat de optiunile pe chestiuni politice. Pana la urma, se spune adesea ca politica este bazata tot pe "meciuri", la un alt nivel si cu interese mult mai mari... De aceasta data, Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, este protagonistul a doua pariuri aflate in centrul atentiei pe internet. Ambele au cote care pot asigura pariorilor acces la marirea fabuloasa a sumelor plasate, cu o singura conditie: pariul sa fie validat de desfasurarea faptelor.

Mai nou, retelele sociale au devenit "terenul" unor dispute din lumea politicii la nivel global, iar liderii mondiali sunt tot mai activi in lumea online, pentru a informa cu privire la modul in care privesc anumite aspecte. De fapt, fenomenul poate fi explicat foarte simplu: cetatenii tarilor dezvoltate petrec tot mai mult timp online, fiind conectati cu toate dispozitivele, asadar si liderii politici si din administratie se adapteaza la trenduri si comunica pe aceste canele new media / social media.

Este de notorietate faptul ca Donald Trump, Presedintele Statelor Unite ale Americii, face foarte multe declaratii si anunturi politice prin postari pe Twitter. Asadar, atat fanii, cat si rivalii sai, precum si persoanele neutre interesate de politica si economie globala, sunt "obligate" sa il urmareasca pe liderul SUA pe aceasta retea de socializare. In octombrie 2017, cand l-a depasit pe Papa Francisc, Donald Trump a devenit liderul cel mai urmarit pe Twitter la nivel global. In prezent, ascensiunea lui Trump a crescut in social media, ajungand la 59,1 milioane de abonati. Tot mai multi lideri politici de pe toate continentele folosesc Twitter pentru a comunica public.

Cei de la agentia de pariuri online Unibet propun pariul cu privire la posibilitatea ca Donald Trump sa ajunga la 100 de milioane de urmaritori pe Twitter in anul 2019. Mai sunt astfel aproximativ 9 luni in care Presedintele SUA ar trebui aproape sa isi dubleze numarul de abonati, ceea ce nu este usor de realizat. Totusi, tinand cont de trendurile online, acest lucru nu este deloc imposibil. Un alt pariu interesant se refera la posibilitatea ca Donald Trump sa ajunga sa aiba pana la final de an mai multi urmatori pe Twitter decat Barack Obama, fostul lider de la Casa Alba. In prezent, Obama se bucura de foarte mare popularitate, chiar daca nu mai este Presedinte al SUA: are nu mai putin de 105 milioane de abonati pe reteaua de socializare anterior mentionata. Aceasta valoare ofera in acelasi timp si mai multe perspective pentru pariul cu privire la depasirea cotei de 100 de milioane de urmaritori pentru Trump...

Potrivit unei analize media, anul trecut doar sase state din lume (Laos, Mauritania, Nicaragua, Coreea de Nord, Swaziland si Turkmenistan) nu aveau o prezenta oficiala pe Twitter. In Romania, reteaua nu este atat de populara in ceea ce priveste comunicarea liderilor de stat. Klaus Iohannis, Presedintele tarii noastre, are 138.000 de abonati pe pagina sa oficiala de Twitter, iar Viorica Dancila, Primul Ministru, a ajuns in prezent la cota de 1361 de urmaritori. In Romania, mult mai populara in randul politicienilor este reteaua de socializare Facebook, acolo unde Presedintele tarii noastre are peste 1.800.000 de urmaritori.