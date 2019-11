Parlamentul European declară situație de urgență privind clima

Înaintea Conferinţei ONU pentru schimbările climatice COP25 de la Madrid din 2-13 decembrie, deputaţii au adoptat joi o rezoluţie prin care declară situaţie de urgenţă privind clima şi protecţia mediului în Europa şi la nivel global. Ei au solicitat, de asemenea, ca toate propunerile legislative şi bugetare făcute de Comisie să fie în conformitate cu obiectivul de limitare a încălzirii globale sub 1,5°C, informează un comunicat oficial emis de legislativul comunitar.



Într-o rezoluţie separată, Parlamentul solicită UE să-şi prezinte strategia de atingere a neutralităţii climatice cât de repede posibil şi cel târziu până în anul 2050, cu ocazia Conferinţei ONU pentru schimbările climatice. Deputaţii cer, de asemenea, preşedintelui noii Comisii Europene, Ursula von der Leyen, să includă un obiectiv de reducere a emisiilor cu 55% până în 2030 în Pactul ecologic european.



Accelerarea reducerii emisiilor globale din aviaţie şi sectorul maritim



Deputaţii consideră că nivelul de ambiţie existent este insuficient pentru reducerea semnificativă a emisiilor din aviaţie şi sectorul maritim. Ar trebui ca toate ţările să includă emisiile provenite din transportul maritim şi aviaţia internaţională în contribuţiilor stabilite la nivel naţional, au adăugat deputaţii. Aceştia solicită, de asemenea, Comisiei să includă sectorul maritim în Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).



Mai mult sprijin financiar pentru lupta împotriva schimbărilor climatice



Parlamentul afirmă că ţările UE ar trebui să îşi dubleze cel puţin contribuţiile la Fondul verde pentru climă, la nivel internaţional. Statele membre ale UE sunt cei mai mari furnizori de finanţare publică a combaterii schimbărilor climatice, iar bugetul UE ar trebui să respecte pe deplin angajamentele internaţionale ale Uniunii. De asemenea, deputaţii remarcă faptul că angajamentele ţărilor dezvoltate nu îndeplinesc obiectivul colectiv de 100 de miliarde de dolari americani pe an până în 2020.



În cele din urmă, deputaţii solicită de urgenţă tuturor statelor membre să elimine subvenţiile directe şi indirecte pentru combustibilii fosili până în 2020.



"Parlamentul European a adoptat acum o poziţie ambiţioasă pentru conferinţa COP 25 de la Madrid. Având în vedere situaţia de urgenţă privind clima şi protecţia mediului, este esenţial să reducem emisiile de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030. De asemenea, este un mesaj clar şi oportun pentru Comisie cu câteva săptămâni înainte de publicarea comunicării privind Pactul ecologic", a declarat Pascal Canfin (Renew Europe, FR), Preşedintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară în timpul dezbaterii de luni.



Background



Rezoluţia prin care se declară situaţie de urgenţă privind clima şi protecţia mediului a fost adoptată cu 429 de voturi pentru, 225 împotrivă şi 19 abţineri. Parlamentul a adoptat rezoluţia cu privire la COP25 cu 430 de voturi pentru, 190 împotrivă şi 34 de abţineri.



O serie de state, administraţii locale şi oameni de ştiinţă au declarat că planeta se confruntă cu o situaţie de urgenţă privind clima.



Comisia Europeană a propus deja obiectivul atingerii unui nivel zero al emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050, însă Consiliul European nu a avizat această propunere din cauza opoziţiei Poloniei, Ungariei şi Cehiei.



Parlamentul European la COP25



COP25 va avea loc la Madrid în perioada 2-13 decembrie 2019. Preşedintele Parlamentului European, David Maria Sassoli, (S&D, IT) va participa la deschiderea oficială. O delegaţie a PE, condusă de Bas Eickhout (Verzi, NL), va participa la conferinţă între 9-14 decembrie.

AGERPRES