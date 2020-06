Pensionarii sunt primii turiști care au plecat din țară spre destinații estivale

Primii 150 de turişti, majoritatea pensionari, au plecat în vacanţa mult aşteptată spre Grecia şi Albania. Agențiile de turism și-au luat măsuri speciale de prevenire a infecţiei cu noul coronavirus. Nerăbdători să plece în vacanţă, turiştii nu se tem că riscă să se îmbolnăvească.

Elena Gligor are 72 de ani, toată viaţa a lucrat în învăţământ. Ea spune că îi plac vacanţele la mare, dar din cauza preţurilor piperate nu îşi permite să meargă pe litoralul românesc. Aşa că, Elena a ales Grecia. Femeia face parte din primul lot de 150 de turişti care pleacă în vacanţă după epidemie şi spune că această vacanţă a fost cea mai aşteptată din viaţa ei.

Turiştii au urcat în autocare doar după ce s-au dezinfectat şi le-a fost masurată temperatura.

Pe toată durata călătoriei ei au fost obligaţi să poarte măşti.

Măsuri de siguranță au fost luate şi la destinaţie. Camerele vor fi dezinfectate la sosire pentru a nu exista riscul răspândirii noului coronavirus.

„Sincer, cu toată nerăbdarea am aşteptat să merg. Am plătit de anul trecut şi am aşteptat aşa cu nerăbdare să plecăm, suntem un grup de 24 de pensionari colegi. Colegi, prieteni, ne-am împrietenit, am acumulat prietenii şi pe timpul vacanţelor, am ţinut legătura. Vă spun sincer nu mă pot duce în România, doamna este colega mea, nu mă pot duce, la preţurile la care sunt la noi în ţară, nu ne putem permite ca pensionari”, spune Elena Gligor.

„Suntem înscrişi de mult şi am fi fost dezamăgiţi total dacă nu s-ar fi ţinut această excursie. Ne simţim cu ei foarte bine. Suntem convinşi că totul va fi bine şi o să avem o excursie de vis. La fiecare oprire coborâm pe uşa din mijloc şi când ne întoarcem în maşină, urcăm pe uşa din faţă şi ne dezinfectăm mâinile”, a afirmat o altă pensionară.

(sursa: Mediafax)