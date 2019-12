Pericol de avalanșe în masivele Retezat și Vâlcan, la altitudini de peste 1.600 de metri

Salvamontiştii din judeţul Hunedoara atrag atenţia asupra pericolului de producere a unor avalanşe de mici dimensiuni, dar periculoase pentru turiştii care se urcă pe munte, la peste 1.600 de metri altitudine, pe trasee din masivele Retezat şi Vâlcan.



Potrivit şefului Salvamont Lupeni-Straja, George Resiga, stratul de zăpadă în aceste zone măsoară circa 25 de centimetri şi nu are asigurată coeziunea necesară la sol. Din acest motiv, zăpada poate pleca la vale în orice moment, formând avalanşe mici.

"La peste 1.600 de metri altitudine zăpada este depusă la vânt sub formă de cornişe, fără să aibă coeziunea necesară. De aceea, există pericolul să plece la vale sub forma unor avalanşe mai mici, dar foarte periculoase, la acest moment", a menţionat Resiga.



El a arătat că la altitudini mai mari de 1.600 de metri vântul bate cu putere, iar vizibilitatea este scăzută.

"Sfătuim turiştii să nu se aventureze pe trasee, din cauza pericolului de avalanşe şi a condiţiilor meteo nefavorabile. Cel mai bine este să rămână în staţiunile de munte şi să practice sporturile de iarnă pe pârtiile amenajate. De altfel, în zona înaltă nu se poate schia", a spus şeful Salvamont Lupeni-Straja.



Pentru a veni în sprijinul turiştilor, Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara a asigurat servicii de permanenţă în toate staţiunile din judeţ: Straja, Parâng şi Râuşor. Se poate schia doar în staţiunea Straja, unde stratul de zăpadă pe pârtii măsoară 25 de centimetri.

AGERPRES