Persoanele care sună la 112 vor putea fi localizate pe durata apelului

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a terminat implementarea tehnologiei Advanced Mobile Location (AML), prin care vor fi transmise la Sistemul de Urgență 112 coordonatele de localizare a apelanților.

"Facilitatea a fost implementată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), împreună cu operatorii de telefonie mobilă şi în parteneriat cu Google şi Apple. Această tehnologie permite transmiterea către Sistemul 112 a coordonatelor geografice asociate locului din care se sună, exclusiv pe durata apelului de urgenţă şi nicidecum în alte condiţii. AML vine şi în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire care trimit SMS la 112 de pe telefoanele cu sistem de operare Android", se arată în comunicatul STS.



Tehnologia este pusă la dispoziția serviciilor de urgență în mod grautuit.



"La acest moment, AML funcţionează în toată ţara, iar când cetăţenii sună la 112 operatorii STS şi dispecerii agenţiilor de intervenţie au la dispoziţie coordonatele geografice cu o acurateţe mult mai mare. Am realizat teste, am analizat diverse scenarii tehnico-operaţionale şi am integrat toate configuraţiile necesare, astfel încât această tehnologie să vină cât mai mult în sprijinul apelantului. Totodată, a fost nevoie de actualizarea legislaţiei pentru implementarea acestei tehnologii. Noi continuăm demersurile pentru modernizarea Sistemului 112 printr-un proiect finanţat din fonduri europene pe care ne dorim să îl finalizăm în 2021", a declarat prim-adjunctul STS, Ionel-Sorin Bălan.



Potrivit Asociaţiei Europene a Numărului de Urgenţă 112 (EENA), soluţia de localizare AML funcționează în 19 ţări: Austria, Belgia, Danemarca, Emiratele Arabe Unite, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Islanda, Lituania, Mexic, Moldova, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Slovenia, SUA, Suedia şi UK.