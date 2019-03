Personalul de la Ambasada Israelului la Bucureşti a votat la parlamentare

Personalul de la Ambasada Israelului la Bucureşti a votat, joi, pentru scrutinul ce va avea loc în această ţară pe 9 aprilie, şeful misiunii diplomatice, David Saranga, amintindu-şi că prima dată când a votat în străinătate a fost în 1999, în România.



"Noi, aici, în străinătate, toate misiunile Israelului în lume, votăm astăzi, fiindcă votul trebuie să ajungă în Israel înainte de alegeri, aşa că pe data de 9 aprilie, după ce se termină ziua alegerilor, toată lumea o să ştie ce s-a întâmplat, cine a câştigat şi faptul că noi astăzi votăm, asta arată că şi noi, diplomaţii din toată lumea, facem parte din această democraţie a Israelului", a explicat, pentru AGERPRES, David Saranga.



În total, 26 de persoane au fost înscrise pentru a vota la Ambasada Israelului.



El a punctat că fiecare scrutin este important pentru cetăţeni în Israel. "Eu ţin minte că de când mă ştiu, la fiecare alegeri, spunem că astea sunt cele mai importante. Israelul este o democraţie şi faptul că o dată la patru ani poporul merge la alegeri, asta înseamnă foarte mult", a afirmat diplomatul.



Acesta a adăugat că poporul său este foarte interesat de ceea ce se întâmplă pe scena politică.



"Israelienii sunt foarte interesaţi de alegeri. Cred că suntem unul dintre popoarele cele mai politice. Fiecare persoană din Israel are o părere despre ce se întâmplă, aşa că israelienii merg la vot şi merg la vot în număr foarte mare", a subliniat el.



Totodată, el şi-a amintit că a votat în străinătate pentru prima dată în urmă cu 20 de ani, când era vice-ambasador.



"Prima dată când am votat în străinătate a fost aici, la Bucureşti, în anul 1999, în mai 1999, când am fost vice-ambasador al Israelului în Bucureşti. Asta a fost prima dată. După aia am fost în Israel şi ultima dată când am votat în străinătate a fost în anul 2009, în New York", a spus diplomatul israelian. AGERPRES