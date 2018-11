Pescarii din Deltă vor modificarea regulilor de stabilire a prohibiţiei

Pescarii din Delta Dunării doresc ca perioada de prohibiţie să fie decisă în funcţie de temperatura apei şi de arealul în care se aplică, iar cei din ţară doresc ca lacul Isac să devină zonă pilot în ceea ce priveşte pescuitul "prinde şi eliberează", a declarat, guvernatorul Rezervaţiei, Mălin Muşetescu, în urma unor întâlniri cu pescarii din Deltă în vederea pregătirii propunerilor pentru ordinul de prohibiţie a pescuitului din 2019.



"Toţi pescarii vor ca perioada de prohibiţie să fie dată zonal şi în funcţie de temperatura apei. Ei spun de ani de zile că peştele nu ţine cont de ce zice Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA), ci de temperatura apei. Uneori, în anumite zone din Deltă, peştele intră în perioada de reproducere cu o lună mai devreme, chiar şi scot peştii şi curg icrele pe plase şi e păcat de peştele ăla, ne-au spus", a afirmat Muşetescu.



Pescarii din Sfântu Gheorghe vor, de asemenea, să folosească pentru capturarea scrumbiei setci staţionare în perioada decembrie-aprilie, în zona Ciotic-Perişor, iar în Melea să folosească setci cu ochiul plasei de 70 de centimetri, în perioada iulie-septembrie.



"Multă lume cere pentru scrumbie arondarea zonelor de pescuit pe unităţile administrativ-teritoriale, astfel ca pescarul din Sfântu Gheorghe să pescuiască în Sfântu, iar cel din Mahmudia, în Mahmudia. Acum, avem o încrucişare, adică cei din Sfântu merg la Mahmudia, de exemplu. Cred că este normală cererea lor. În cazul satelor fără acces la Dunăre, se vor da nişte zone unde să-şi desfăşoare activitatea", a afirmat guvernatorul.



În ceea ce priveşte pescuitul în sistem "prinde şi eliberează", pescarii au apreciat în mod pozitiv ce s-a întâmplat anul acesta, când în Deltă, pentru prima dată, s-a impus obligativitatea eliberării tuturor capturilor de ştiucă.



"Pescarii sunt foarte mulţumiţi de ce a existat anul acesta. La propunerea pescarilor, în 2019 am putea avea pescuit sportiv la crap. La ştiucă, încă mai discutăm dacă să dăm drumul la reţinere. Dacă vom da drumul, se vor putea reţine numai două exemplare de pescar pe zi, care să nu depăşească împreună cele 5 kilograme acceptate de lege. Discutăm totodată şi varianta de a avea catch and release la crap şi ştiucă", a mai spus Muşetescu.



Potrivit sursei, mai multe asociaţii din ţară au solicitat, ca anul viitor, lacul Isac din Deltă să fie zonă pilot pentru pescuit sportiv.



"Mai multe asociaţii din ţară cer păstrarea pescuitului sportiv la ştiucă şi o zonă dedicată exclusiv pescuitului sportiv, lacul Isac. Asociaţii vor ca acea zonă să fie una pilot catch and release la toate speciile", a declarat guvernatorul Rezervaţiei.



Pescarii au făcut propunerile pentru ordinul de prohibiţie din 2019 în timpul întâlnirilor desfăşurate în ultima perioadă la Crişan, Mila 23, Sfântu Gheorghe, Sarichioi şi Jurilovca.



Întâlnirile dintre guvernator şi comunităţile pescăreşti vor continua săptămâna aceasta, iar propunerile care vor fi făcute vor fi prezentate în timpul şedinţelor care vor avea loc cu reprezentanţii ANPA pe tema ordinului de prohibiţie de anul viitor.



"La întâlnirea cu ANPA vom avea în sală şi pescari din Deltă", a precizat Muşetescu.



Şedinţele pentru stabilirea măsurilor din ordinul de prohibiţie a pescuitului pentru anul următor au loc, de obicei, în lunile noiembrie şi decembrie la Constanţa, Tulcea şi Bucureşti. La reuniuni participă atât autorităţile, cercetători, cât şi reprezentanţi ai asociaţiilor de pescari, iar proiectul ordinului de prohibiţie a pescuitului propus de ANPA se aprobă în anul următor de Ministerul Mediului şi de Ministerul Agriculturii.



În anii trecuţi, unii cercetători au recunoscut că perioadele de prohibiţie stabilite nu răspund situaţiei resursei piscicole, în contextul unor evenimente deosebite înregistrate iarna şi primăvara. AGERPRES