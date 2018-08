Pesta porcină africană s-a extins în 98 de localităţi din țară. Peste 60.000 de porci au fost uciși

Pesta porcină africană s-a extins în 98 de localităţi din opt judeţe, fiind confirmate în total 545 de focare, însă în zona de sud-est a României evoluţia bolii este extrem de agresivă, potrivit datelor anunţate vineri de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).



Până la aceasta dată au fost ucişi 61.594 de porci din ferme şi gospodării ale populaţiei, iar despăgubirile acordate până în prezent se ridică la 148.140 lei.



"De la data confirmării prezenţei Pestei Porcine Africane (PPA) în ţara noastră, pentru prima oară, în 31 iulie 2017, în judeţul Satu-Mare, se constată că în zona de N-V a României boala evoluează lent, chiar staţionar, confirmându-se în 14 localităţi din judeţele Satu-Mare, Sălaj şi Bihor. Au fost afectaţi 13 porci mistreţi şi au fost ucişi 175 de porci domestici. În zona de S-E a României, evoluţia bolii este agresivă. Boala a fost confirmată în 84 de localităţi din judeţele Tulcea, Constanţa, Brăila, Ialomiţa şi Galaţi. Au fost ucişi 11.772 de porci domestici din gospodăriile populaţiei, iar în 3 ferme comerciale, până în data de 02.08.2018, au fost ucişi 49.647 de porci. Acţiunea de ucidere în două ferme comerciale (deţinute de Carniprod n.r.) a fost finalizată şi s-a efectuat prima dezinfecţie, iar în cea de-a treia (Pigcom din judeţul Tulcea n.r.) s-a început uciderea porcilor. Au fost afectaţi şi 20 de porci mistreţi", se arată într-un comunicat al ANSVSA.



Potrivit sursei citate, situaţia evoluţiei focarelor de PPA, detaliat, se prezintă astfel: în regiunea de nord-vest a României, în judeţul Satu Mare sunt 6 focare în gospodăriile populaţiei şi 9 cazuri la porci mistreţi, în judeţul Bihor - 21 de focare în gospodăriile populaţiei şi un caz la mistreţ, iar în judeţul Sălaj - două cazuri la mistreţi. În regiunea de sud-est a României, în judeţul Tulcea sunt 471 de focare, din care 467 focare în gospodăriile populaţiei, un focar în exploataţie comercială de tip A, 3 focare în exploataţii comerciale industriale şi 17 cazuri la porci mistreţi, în judeţul Brăila sunt 14 focare în gospodăriile populaţiei, în judeţul Constanţa - 16 focare în gospodăriile populaţiei, în judeţul Ialomiţa - 16 focare în gospodăriile populaţiei, iar în judeţul Galaţi există un focar într-o gospodărie.



Prin focar de PPA se înţelege evoluţia bolii într-o exploataţie care numără unul sau mai mulţi porci, la care s-a confirmat infecţia cu virusul pestei porcine africane, precizează ANSVSA.



"Evoluţia bolii este în permanenţă monitorizată, prin examene clinice şi de laborator, iar zilnic se analizează situaţia existentă, se aplică măsuri şi se întreprind acţiuni în funcţie de circumstanţe. Acţiunile autorităţilor sunt conjugate şi întreprinse pentru a gestiona eficient focarele de boală, pentru a le lichida cât mai rapid şi pentru a împiedica răspândirea bolii", susţin reprezentanţii ANSVSA.



Autoritatea solicită sprijinul şi înţelegerea cetăţenilor pentru respectarea acestor măsuri, având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele economice grave generate de apariţia ei. În acest sens, orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar sau DSVSA judeţeană. Toate animalele suspecte trebuie sacrificate şi neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiţi de către stat, în condiţiile prevăzute de legislaţie.



În ceea ce priveşte despăgubirile, la nivel naţional până la data de 2 august 2018 au fost plătite 56 dosare, în valoare de 148.140 de lei, iar alte 428 de dosare, în sumă totală de 2,065 milioane de lei, urmează să fie date în plată.



Pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire. Pentru oameni, acest virus are, însă, impact la nivel economic şi social.



Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă a fost convocat, miercuri după amiază, pentru aprobarea planului suplimentar de acţiuni pentru combaterea pestei porcine africane.



Printre măsurile aprobate se află reducerea efectivului de mistreţi, prin vânarea unei cote suplimentare de intervenţie aprobată de Ministerul Apelor şi Pădurilor, în funcţie de nivelul optim aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/kmp, conform prevederilor Directivei nr. 60 /2002; recoltarea probelor la mistreţii împuşcaţi şi găsiţi morţi pentru a se decide destinaţia carcaselor, imediat după obţinerea rezultatelor probelor, în maximum 48 ore de la prelevarea acestora; în termen de 30 de zile de la confirmarea virusului se vânează integral prădătorii din zonele afectate; vânătoarea organizată în zonele afectate şi în afara lor se realizează cu vânători autorizaţi, personal silvic, personal de vânătoare angajat şi cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personalul abilitat; în zonele în care s-a identificat PPA la porcii domestici, în fondul de vânătoare aflat pe raza UAT respectivă se realizează vânătoare intensivă, până la limita cotelor optime a efectivelor de mistreţi.



De asemenea, pentru Tulcea şi Constanţa, Insula Mare a Brăilei şi Balta lalomiţei se va proceda la uciderea preventivă a tuturor mistreţilor şi prădătorilor, în condiţiile legi; în zonele de frontieră cu Ucraina, Republica Moldova şi Ungaria se va acţiona pentru uciderea prin împuşcare a porcilor mistreţi şi a prădătorilor specifici, cu echipe mixte formate din vânători autorizaţi, personal silvic, cu sprijinul personalului MAI, până la linia frontierei de stat, conform prevederilor legale în vigoare; în punctele de trecere a frontierei se vor institui filtre pentru dezinfecţie, inclusiv dezinfectoare pentru mijloace de transport rutier.



Nu în ultimul rând, la nivel naţional, cu ajutorul autorităţilor publice locale, la intrările şi ieşirile din zonele infectate şi din gospodăriile populaţiei care deţin porci se vor instala dezinfectoare individuale, în termen de maximum 5 zile de la adoptarea prezentului plan de măsuri. Substanţele necesare pentru dezinfectoarele individuale vor fi asigurate de către autorităţile publice locale, iar fondurile aferente se vor asigura prin bugetul consiliilor judeţene din fonduri cu destinaţie specială pentru PPA.



Totodată, plantele afectate de mistreţi şi consumate parţial nu vor fi dislocate din zona de cultură şi vor fi neutralizate la faţa locului de către fiecare proprietar, iar înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate şi neutralizate la faţa locului de către proprietar/utilizator. Toate maşinile agricole, combinele, tractoarele, la ieşirile din tarlale şi deplasarea acestora dintr-o solă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator.



Focarele de pestă porcină africană activează în România din august 2017, însă numărul lor a crescut foarte mult în luna iunie a acestui an, după ce primele suspiciuni de PPA au fost confirmate în localităţi situate pe braţul Chilia al Dunării.



Potrivit autorităţilor veterinare, pesta porcină africană nu afectează şi nu se transmite la oameni, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire, însă există un impact la nivel social şi din punct de vedere economic.



Pesta porcină africană este o boală virală a porcinelor domestice şi sălbatice, cu evoluţie rapidă şi mortalitate de până la 100% pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin şi nici tratament. Singurele metode de prevenţie eficiente sunt menţinerea unui nivel înalt de biosecuritate la ferme şi gestionarea rapidă şi eficientă a posibilelor focare de boală - raportare, restricţii privind mişcarea animalelor, a produselor şi subproduselor provenite de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile şi controlul circulaţiei animalelor.AGERPRES