Peste 10.800 de pompieri, poliţişti şi jandarmi acţionează în judeţele aflate sub avertizări şi atenţionări meteorologice şi hidrologice

Peste 10.800 de pompieri, poliţişti şi jandarmi acţionează, sâmbătă, în judeţele aflate sub avertizări şi atenţionări meteorologice şi hidrologice, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).



Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă avertizare valabilă pentru întreg teritoriul naţional, valabilă de sâmbătă de la ora 10,00, până pe 4 iunie la ora 10,00. Avertizarea vizează fenomene de instabilitate atmosferică manifestată prin averse ce vor avea şi caracter torenţial, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie şi grindină. De asemenea, este în vigoare până duminică, la ora 6,00, o avertizare de cod portocaliu pentru patru judeţe din nordul Moldovei (Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Suceava), vizând ploi abundente şi instabilitate atmosferică temporar deosebit de accentuată, precizează MAI.



Conform sursei citate, în prezent mai sunt înregistrate efecte în 44 de localităţi din 18 judeţe (Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Călăraşi, Cluj, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Iaşi, Ilfov, Mureş, Neamţ, Prahova, Vaslui şi Vrancea) şi municipiul Bucureşti, fiind afectate 243 de case, 100 de curţi, nouă beciuri/subsoluri şi două clădiri aparţinând unor instituţii publice.



În judeţul Prahova, cinci persoane (mama şi patru copii) au fost surprinse de o viitură. Mama a fost salvată, iar un copil a fost găsit decedat în cursul zilei de vineri. Sâmbătă au fost găsiţi alţi doi minori, iar pentru cel de-al patrulea copil echipele de pompieri, poliţişti şi jandarmi continuă căutările, menţionează MAI.



Efectivele MAI acţionează în continuare în Bucureşti şi 14 judeţe (Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Călăraşi, Cluj, Dâmboviţa, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Prahova, Vaslui şi Vrancea) pentru evacuarea apei din locuinţe sau curţi, degajarea copacilor căzuţi pe autoturisme sau carosabil, decolmatarea fântânilor.



În localitatea Oneşti din judeţul Bacău, o persoană care rămăsese izolată din cauza apelor a fost salvată la timp şi este în afara oricărui pericol.



Conform sursei citate, în judeţul Argeş, pe drumul naţional DN 73D, pe raza localităţii Boteni, s-a produs o alunecare de teren pe aproximativ 200 de metri liniari, circulaţia fiind deviată pe rute ocolitoare. Pe DN 2B, în judeţul Iaşi, la ieşirea din localitatea Budai, circulaţia este îngreunată de apa care se deversează pe carosabil.



În localitatea Vipereşti din judeţul Buzău, autorităţile locale, cu sprijinul MApN, au luat măsuri pentru asigurarea transportului de apă potabilă pentru 200 de persoane, din cauza întreruperii alimentării cu apă. De asemenea, în localitatea Tisău, autorităţile au transportat alimente şi apă potabilă pentru 12 persoane, după ce, din cauza ruperii unei punţi pietonale ca urmare a revărsării apelor, accesul către şase case a fost blocat.



La nivelul MAI rămâne activat Centrul Naţional de Conducere Integrată, completat cu grupa operativă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.



De asemenea, s-a dispus menţinerea în stare de operativitate a tuturor categoriilor de mijloace şi echipamente pentru asigurarea acţiunilor de răspuns, astfel încât, la ordin, manevra de forţe şi mijloace să se realizeze în cel mai scurt timp. S-a decis, în plus, instituirea permanenţei la sediile primăriilor din zonele aflate sub avertizare de fenomene hidrometeorologice periculoase, precum şi identificarea spaţiilor pentru cazarea persoanelor aflate în dificultate, precizează MAI.



De vineri, la nivelul ISU Prahova a fost crescută capacitatea operaţională la Nivel IV - Alertă Roşie, iar pentru trei subunităţi ale ISU Argeş la Nivelul II - Alertă Albastră.



Sunt activate grupele operative la nivelul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă din 23 judeţe (Alba, Argeş, Bacău, Brăila, Botoşani, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Neamţ, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vâlcea şi Vaslui).



Centrele Judeţene de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei sunt activate la nivelul a 13 judeţe (Argeş, Bacău, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Neamţ, Prahova, Suceava şi Teleorman).



Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă s-au întrunit în şedinţe extraordinare în trei judeţe (Botoşani, Neamţ şi Suceava) şi au fost transmise mesaje de avertizare pentru populaţie prin sistemul RO-ALERT la nivelul judeţelor Buzău, Botoşani, Neamţ şi Prahova, se precizează în comunicatul MAI.

