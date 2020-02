Peste 11.200 de cereri de viză din partea cetăţenilor străini au fost avizate favorabil în 2019

Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a avizat favorabil, anul trecut, 11.241 de cereri de viză şi a gestionat 43.844 de cereri de prelungire a dreptului de şedere temporară, precum şi 1.375 pentru şederea pe termen lung a străinilor din state terţe.



"În domeniul migraţiei, în anul 2019, poliţiştii de imigrări au asigurat managementul şederii în România celor peste 137.500 de persoane, dintre care 84.228 cetăţeni din state terţe, cei mai mulţi din Moldova, Turcia, China, şi 53.331 membri ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritari fiind din Italia, Germania şi Franţa", se arată într-un comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI).



Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: angajare în muncă, reîntregirea familiei, studii, cercetare ştiinţifică şi stabilire permanentă.



"În ceea ce priveşte admisia în România, au fost primite 15.470 solicitări de viză depuse la misiunile diplomatice din străinătate de către străini din peste 56 de ţări. Au fost avizate favorabil 11.241 de cereri de viză, dintre care 8.343 de lungă şedere, pentru străini din Moldova, Turcia, Israel, China şi alte state, şi 2.898 de scurtă şedere, pentru persoane din Liban, Iran, Irak, Iordania, India etc.", arată sursa citată.



În 2019, au fost înregistrate peste 33.600 de cereri pentru eliberarea avizului de angajare, fiind emise 29.800 de avize de angajare/detaşare, pentru lucrători permanenţi, detaşaţi, înalt calificaţi, ICT, sezonieri şi transfrontalieri.



Piaţa forţei de muncă a atras cu precădere străini proveniţi din state de pe continentul asiatic. Cele mai multe cereri au ca beneficiari cetăţeni din Vietnam (6.282), Nepal (4.324), India (4.100), Turcia (3.448), Moldova (3.389) şi Sri Lanka (3.156).



Cele mai multe solicitări au fost pentru angajatorii din Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Timiş, Braşov, Cluj, Prahova, Iaşi.



Potrivit sursei citate, în urma mai multor acţiuni şi controale la peste 7.870 de societăţi comerciale, care au vizat combaterea muncii nedeclarate, au fost depistaţi 546 de străini care desfăşurau activităţi lucrative fără forme legale.



Poliţiştii au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de 8.440.150 de lei (sancţiuni aplicate cetăţenilor străini - 1.878.950 lei şi sancţiuni dispuse angajatorilor - 6.561.200 lei).



Comparativ cu anul 2018, se constată o creştere a valorii amenzilor aplicate cu aproximativ 4.000.000 de lei.



"Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă, au fost organizate 8.618 acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi în situaţii ilegale 3.155 de străini, în creştere cu 16% faţă de anul 2018", mai precizează IGI.



Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 2.554 de decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României.



De asemenea, pentru 603 persoane a fost aplicată măsura de nepermitere a intrării în ţară pentru diferite perioade de timp.



"Totodată, 938 de cetăţeni străini au fost îndepărtaţi sub escortă, aceştia provenind din 59 de state, fiind depistaţi pe raza de competenţă a 36 de formaţiuni teritoriale. 38 dintre aceştia au fost îndepărtaţi prin organizarea misiunilor de escortare până în ţara de origine, o misiune fiind realizată prin participarea României la operaţiunea comună de returnare organizată de Austria şi coordonată de Agenţia Frontex", potrivit bilanţului.



Pentru 379 de persoane care nu au putut fi îndepărtate, în termen de 24 de ore, poliţiştii de imigrări au întocmit documente de luare în custodie publică până la returnarea de pe teritoriul ţării noastre. Cei mai mulţi străini au fost îndepărtaţi în termen de până la 30 de zile, de la data dispunerii măsurii de luare în custodie publică.



Ca şi alternativă la îndepărtarea forţată, 62 de migranţi au optat pentru programul de repatriere voluntară umanitară asistată şi au părăsit România la o dată stabilită de comun acord cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie. Totodată, în cazul a 162 de persoane a fost acordată tolerarea rămânerii pe teritoriul României până la încetarea motivelor care au stat la baza deciziei.



"Pe linia procesării cererilor şi derulării procedurii de azil, în perioada de referinţă, au fost depuse 2.592 de cereri de acordare a unei forme de protecţie internaţională, cele mai multe fiind depuse la centrele din Timişoara, Bucureşti şi Giurgiu. Referitor la ţara de origine, solicitanţii de azil provin din state precum Irak (686), Siria (460), Afganistan (200), Algeria (130) etc.", se arată în comunicat.



Analiza efectuată a reliefat faptul că, în această perioadă, poliţiştii de imigrări au soluţionat 1.183 de cereri de protecţie internaţională în etapă administrativă şi, în 563 de cazuri, a fost acordată o formă de protecţie, dintre care pentru 287 le-a fost recunoscut statutul de refugiat şi pentru 276 le-a fost acordată protecţia subsidiară. De asemenea, au fost aprobate 79 de cereri de reunificare a familiei, 16 au fost respinse, iar 46 se află în lucru.



În perioada de referinţă, din totalul de 793 de persoane care au urmat programul de integrare, peste 349 sunt din Siria, 136 din Irak, 51 din Afganistan etc.



De asemenea, peste 1.338 de cetăţeni străini au fost consiliaţi şi sprijiniţi în procesul de integrare socio-economic şi cultural în societatea românească.

www.agerpres.ro