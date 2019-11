Peste 2.100 de militari şi peste 790 de poliţişti vor participa la misiuni în afara ţării, în 2020

antena1

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat, în şedinţa de miercuri, forţele militare care vor participa la misiuni în afara ţării în anul 2020.

Este vorba de peste 2.100 de militari din Ministerul Apărării Naţionale şi peste 790 de poliţişti din Ministerul Afacerilor Interne.

„Am aprobat forţele armate care vor participa la misiuni în afara României. Sunt forţele Armatei, care în acest an au fost aprobate, pentru 2020, în număr de peste 2.100 de militari şi civili. Este o creştere destul de mare, o creştere cu peste 200 de oameni, care vor participa în plus anul viitor faţă de anul în curs, din care este important de menţionat că peste 800 dintre ei vor participa la misiunea din Afganistan în continuare. Din partea Ministerului Afacerilor Interne am aprobat peste 790 de militari şi poliţişti care vor participa la diferite misiuni unde suntem parte, în afara României. Se vede din acest număr impresionant, Armată plus Interne, că România îşi ia foarte în serios misiunea de a oferi securitate, de a exporta securitate în zone unde acest deziderat încă nu este atins. Suntem parte în multe misiuni, iar militarii noştri sunt foarte apreciaţi peste tot unde participă”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni, după şedinţa CSAT.

Cea mai nouă misiune la care participă România, a reamintit şeful statului, este cea din Mali, arătând că aceasta este o misiune foarte apreciată de partenerii noştri din zonă.

Potrivit unui comunicat al CSAT, Armata României va putea participa la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în anul 2020, cu 2.669 de militari, dintre care 2.126 militari vor participa la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, iar 543 de militari se vor afla în aşteptare pe teritoriul naţional, cu posibilitatea de a fi dislocaţi la ordin.

„Comparativ cu anul 2019, forţele Armatei României care pot participa la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în anul 2020, sunt mai mari cu 224 de militari, ceea ce reprezintă o creştere cu 11,77%, iar forţele dislocabile la ordin au scăzut cu 177 de militari, faţă de anul 2019, respectiv cu 24,58% mai puţin. Efortul principal rămâne, în continuare, participarea cu forţe şi mijloace la operaţia NATO din Afganistan - Resolute Support Mission, precum şi menţinerea contribuţiei naţionale la asigurarea prezenţei înaintate consolidate a NATO în cadrul Grupului de Luptă dislocat în Polonia, concomitent cu menţinerea participării la operaţiile NATO KFOR şi EUFOR ALTHEA, din teatrul de operaţii din Balcanii de Vest”, se arată în comunicatul citat.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne va participa la astfel de misiuni şi operaţii cu 1.855 de militari şi poliţişti, dintre care 791 vor participa la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, iar 1.064 vor fi în aşteptare pe teritoriul naţional, dislocabili la ordin.

AGERPRES