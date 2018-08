Peste 200 de minori întorşi de la frontieră în acest an, din cauza documentelor incomplete

Peste 200 de minori nu au fost lăsaţi în acest an să iasă din ţară prin vămile din judeţul Satu Mare din cauza faptului că nu aveau documentele de călătorie complete.

"Numărul cetăţenilor români minori cărora nu li s-a permis să iasă din ţară prin punctele de trecere a frontierei sătmărene în cursul acestui an a fost de peste 200. De la începutul anului 2018, poliţiştii de frontieră din cadrul PTF Petea au întrerupt călătoria a 180 de minori, pentru diferite nereguli în ce priveşte documentele de călătorie. În aceeaşi perioadă, prin PTF Urziceni nu au fost lăsaţi să iasă din România peste 30 de români minori", precizează sursa citată.



Potrivit ITPF, de cele mai multe ori, participanţii la traficul transfrontalier ajungeau în punctele de trecere a frontierei fără a avea împuternicirea unui părinte, fără a avea cazier judiciar ori chiar fără document de călătorie.



Poliţiştii precizează că minorul trebuie să posede un document de călătorie valabil - paşaport sau carte de identitate în cazul minorului care a împlinit 14 ani. Minorii pot ieşi din ţară numai însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor sau al reprezentantului legal. În situaţia în care minorul iese din ţară însoţit de către un părinte, la controlul de frontieră are obligaţia de a prezenta acordul scris al celuilalt părinte (declaraţie notarială), iar dacă minorul a fost încredinţat spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, dovada trebuie făcută la controlul de frontieră prin sentinţa definitivă.



Pentru situaţiile în care minorii ies din ţară însoţiţi de către o persoană fizică majoră alta decât părinţii ori reprezentantul legal, aceasta trebuie să prezinte şi extrasul de cazier judiciar. AGERPRES