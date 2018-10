Petre Daea: De Crăciun mâncăm porc românesc

Românii vor mânca la masa de Crăciun carne de porc românească, deoarece pesta a afectat doar o mică parte a producţiei autohtone, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent la târgul produselor agroalimentare româneşti din parcul Izvor din Capitală.



"Dacă intraţi în magazine, veţi vedea că la primul galantar vă întâlniţi cu carnea de porc", a spus el.



Întrebat de jurnalişti ce le răspunde producătorilor de carne, care au spus, ironic, că şi porcul iberic este gustos, ministrul a afirmat: "Eu n-aş vrea să fac glume. Dacă dânşii sunt dispuşi pentru glume, eu nu sunt dispus pentru glume. Sigur că o să avem porcul românesc de Crăciun şi o să avem carne de porc la Crăciun, nu-i niciun fel de problemă. Chiar dacă am fost afectaţi, nu înseamnă că ne-am oprit din activitate, iar România nu se reduce la un număr de 230 de gospodării, câte sunt acum afectate".



Ministrul a arătat că săptămâna trecută a fost la o discuţie la Bruxelles pe tema pestei porcine, despre care a spus că a fost "excepţională".



"Avem veşti foarte bune. În comisarul Hogan (comisarul european pentru agricultură, Phil Hogan n.r.) am găsit un ataşament deosebit faţă de problemele pe care le are România. El este mai român decât mulţi din această ţară. Ne susţine în sensul că ne dă banii şi ne susţine să facem mult mai multe, astfel încât să punem stăpânire pe acest nenorocit de virus care a ocupat o parte din Europa", a arătat Daea.



Până acum s-au dat despăgubiri de circa 51 de milioane de lei, iar procesul continuă pentru fermierii afectaţi. Totodată, potrivit ministrului, Carniprod, unul dintre cei mai mari procesatori de carne din ţară, a primit până acum 4,8 milioane de euro.



"Mai mult decât atât, în unele zone am reluat activitatea. Pe măsură ce închidem focarele, începe şi procesul de repopulare. Avem la această dată în Bihor două comune unde am trecut la etapa de repopulare cu purcei-santinelă", a adăugat ministrul.



El a repetat că populaţia va putea continua să crească porci în gospodării. "Nu ne oprim cu creşterea porcului aici", a subliniat el.



Ministrul a mai spus că, spre finele acestei luni, se aşteaptă un audit din partea Comisiei Europene pe această temă, de care a precizat că nu se teme.



"Niciodată nu mă tem. Tot timpul se fac astfel de operaţiuni, sunt în fişa postului. Sigur, aş fi şi sunt îngrijorat dacă ar găsi anumite scăpări, dar sper că acest lucru nu se va întâmpla. Am trecut prin mai multe verificări. Am spus de fiecare dată că mie mi-e teamă doar de Dumnezeu, în rest mi-e ruşine şi de un copil mic, şi de oricare alt om pe care-l întâlnesc pe stradă, iar o observaţie pentru mine înseamnă mai mult decât o temere", a susţinut oficialul guvernamental.



Daea a mai spus că 2018 este un an agricol mai bun decât cel de anul trecut. La grâu, producţia a fost de 10,2 milioane de tone şi s-a realizat o producţie mai mare de orz şi orzoaică de toamnă.



"Iată, astăzi putem vedea că toate pieţele României sunt pline de legume, ceea ce înseamnă o producţie care a îndestulat piaţa şi care a liniştit preţurile. Consumatorii, din câte am observat, au această mulţumire", a continuat el. AGERPRES