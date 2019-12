Piaţa neagră a ţigaretelor înregistrează în noiembrie prima creştere din acest an, de 1,8 puncte procentuale până la 12,3%, faţă de 10,5% în septembrie, conform unui studiu Novel Research.



"În noiembrie, se înregistrează creşteri ale contrabandei cu ţigarete în majoritatea regiunilor ţării. Doar în regiunea centru comerţul ilicit scade, cu 1,4 p.p. până la 0,3%. Regiunea nord-est continuă să fie cea mai afectată de piaţa neagră, aflându-se în creştere cu 1,7 p.p. până la 30,2%. Niveluri ridicate se înregistrează şi în vest (16,6%) şi în sud-vest (15,4%). Din punct de vedere al provenienţei produselor de pe piaţa neagră, ponderea 'cheap whites' scade abrupt, cu 19,4 p.p. până la 30%, iar Moldova (17%), Ucraina (13,8%) şi Serbia (1,2%) sunt în uşoară creştere. Studiul Novel este realizat pe un eşantion naţional reprezentativ de peste 2.500 de adulţi fumători, din circa 150 de localităţi din toate regiunile ţării, inclusiv mediul rural', a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.



Ileana Dumitru, director juridic şi Relaţii Publice la British American Tobacco a subliniat, la rândul său, că, piaţa neagră a coborât în 2019, pentru prima oară în şase ani, sub nivelul de 14%. Unul dintre efecte a fost că, tot în 2019, British American Tobacco a virat cu 1,1 miliarde de lei mai mult către bugetul de stat.



"Sperăm ca membrii Parlamentului să ţină cont de date atunci când vor discuta cea mai radicală propunere anti-tutun de până acum, care prevede interzicerea expunerii ţigărilor legale la comercianţii corecţi şi introducerea unei noi taxe asupra produselor din tutun. Sunt măsuri extreme, care vor limita piaţa legală şi vor periclita rezultatele bune obţinute de autorităţile de aplicare a legii. Într-una dintre cele mai strict reglementate ţări din Europa în domeniul tutunului, care este în acelaşi timp şi una dintre cele mai expuse la fenomenul contrabandei, sperăm că va deveni prioritară lupta împotriva reţelelor infracţionale care vând ţigări fără să ceară buletinul şi fără să plătească vreo taxă, în loc de a căuta metode prin care să fie loviţi jucătorii corecţi, care creează zeci de mii de locuri de muncă şi plătesc miliarde de euro la bugetul de stat", a spus Ileana Dumitru.



Potrivit Gildei Lazăr, director Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova şi Bulgaria, creşterea din noiembrie demonstrează încă o dată cât de vulnerabilă e România din punct de vedere geopolitic - avem a doua cea mai extinsă graniţă externă a UE şi ne învecinăm cu ţări în care preţul e de 3-4 ori mai mic.



"A scăzut ponderea ţigaretelor cheap whites, dat fiind că au fost descoperite şi închise fabrici clandestine în Cehia, Slovacia şi Bulgaria, dar asistăm la un reviriment, deocamdată timid, al contrabandei din Ucraina şi Moldova. În multe zone de frontieră oamenii supravieţuiesc aproape exclusiv din contrabandă. Comerţul ilegal e în floare şi în oraşele mici şi în mediul rural. Recent, zeci de magazine din Prahova sau Arad au fost amendate pentru că vindeau de sub tejghea ţigări de contrabandă. Propunerea legislativă aflată în dezbaterea Parlamentului, care prevede interzicerea expunerii produselor din tutun în magazine, va impulsiona acest tip de comerţ ilegal. Sunt realităţi de care ne lovim zi de zi, dar ignorate de lobiştii anti-tutun.', a declarat Gilda Lazăr.



Alexandra Olaru, director External Affairs, Philip Morris România, a susţinut că nivelul din septembrie de 10,5% care se încadra în media UE a fost obţinut în urma unui cumul de factori. Eforturile autorităţilor naţionale au fost secondate de acţiunile de amploare din ţările vecine şi de o serie de decizii benefice, cum a fost cea de desfiinţare a magazinelor duty-free din Moldova.



"Rezultanta acţiunii tuturor acestor factori a înregistrat însă o diminuare a intensităţii spre finalul anului, perioadă în care de obicei contrabanda creşte. Controlul fenomenului contrabandei cu produse din tutun este puternic influenţat şi de predictibilitatea politicilor fiscale. Orice creştere bruscă de preţ pe piaţa legală are valenţa de a conduce la expansiunea accelerată a pieţei negre, generând astfel un impact negativ asupra încasărilor la Bugetul de Stat, dar şi asupra afacerilor legitime. Dacă urmărim cu atenţie datele istorice ale studiilor Novel Research, putem remarca cu uşurinţă legătura existentă între parametrii politicii fiscale şi amplitudinea comerţului ilicit cu produse din tutun din România", a explicat Alexandra Olaru.



Adrian Pirau, Head of Sales & Operations, Imperial Tobacco Distribution Romania, a afirmat că, în ultimele două luni, autorităţile au desfăşurat acţiuni de amploare împotriva traficului ilicit de ţigări şi importante cantităţi de ţigări de contrabandă au fost confiscate atât în România, cât şi în ţările învecinate. Reţele de crimă organizată au fost destructurate datorită unor acţiuni punctuale eficiente. Preţul pachetelor de ţigări pe 'piaţa neagră' a crescut pentru prima dată după o perioadă lungă de timp. În ciuda tuturor acestor eforturi, piaţa neagră şi-a reluat creşterea, ceea ce înseamnă că avem nevoie de o strategie naţională împotriva traficului ilicit de ţigarete care să implice atât autorităţile responsabile cu aplicarea legii, cât şi pe cele de reglementare. O astfel de Strategie, aşa cum a fost cea elaborată în 2010, ar oferi mai multă consistenţă pe termen lung acestor acţiuni.



'Direcţia Generală a Vămilor a iniţiat acţiuni de supraveghere şi control în scopul combaterii traficului ilicit cu ţigarete şi produse din tutun la frontierele Uniunii Europene, acţiuni derulate inclusiv în cooperare cu alte instituţii de aplicare a legii din România şi cu sprijinul agenţiilor internaţionale de profil (OLAF, EUROPOL, SELEC, Organizaţia Mondială a Vămilor) şi al administraţiilor vamale din statele vecine. Ca rezultat al acestor acţiuni, echipele de supraveghere şi control vamal de la nivel central, regional şi local, au confiscat în primele 10 luni ale anului 2019 un număr de 29.636.018 ţigarete, cu 18% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut", a declarat directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor, Marcel Simion Mutescu.



De asemenea, şeful Poliţiei de Frontieră, chestor general de poliţie Ioan Buda, a spus că ţigaretele sunt cele mai traficate produse la frontierele României, iar poliţia de frontieră se află în prima linie de combatere a contrabandei.



"Pentru aceasta, am întărit parteneriatele cu autorităţile de aplicare a legii de pe plan local şi din ţările vecine. Vom continua perfecţionarea profesională, precum şi colaborarea inter-instituţională, în vederea limitării unui fenomen care prejudiciază statele Uniunii Europene cu sume considerabile anual", a precizat Ioan Buda.



Potrivit site-ului Poliţiei Române, recent au fost confiscate 3.370.000 de ţigarete de diferite mărci, în urma a 34 de percheziţii efectuate de poliţiştii de la transporturi din Timişoara, în judeţele Timiş şi Arad.



Producătorii de ţigarete consideră că, pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autorităţile de aplicare a legii, le solicită fără succes de mai mulţi ani. Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracţiunii de contrabandă cu ţigarete, este necesară intensificarea operaţiunilor la punctele de trecere a frontierei interne a UE, cu Bulgaria şi Ungaria, locurile de acces pentru produsele 'cheap whites' şi tutun brut, precum şi stabilirea unor atribuţii specifice pentru poliţia locală şi jandarmerie, întrucât comerţul ilegal cu ţigarete se desfăşoară aproape nestingherit în zona de competenţă a acestora - pieţe, oboare, staţii de metrou.



Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier.

AGERPRES