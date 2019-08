Pintea: Primul raport al situației de la Săpoca a fost finalizat. Raportul final, gata peste o lună

Primul raport de analiză a situației de la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca a fost finalizat, iar raportul final va fi gata peste o lună, după cum a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la finalul vizitei la unitatea spitalicească unde un bolnav în sevraj a rănit opt pacienți și a ucis alți cinci.



"Raportul pe care l-am finalizat azi noapte este prelucrat, dar raportul controlului final va fi gata peste o lună. Pentru ce am făcut azi noapte veţi primi documentele. Pe scară ierarhică, toată lumea va răspunde într-un fel sau altul, în funcţie de responsabilităţile pe care le-a avut fiecare şi de rezultatul final. Am făcut un raport, Direcţia de Sănătate Publică la rândul ei a avut ieri inspectorii acolo şi au finalizat un raport şi au amendat spitalul", a precizat Sorina Pintea.



Aceasta a menţionat că a găsit la Săpoca stative vechi, care nu ar fi trebuit ţinute în salon și a discutat deschis cu personalul. "Problemele apar atunci când pacientul este dus în altă parte sau la instanţă, astfel încât este nevoie de refacerea graficelor, de multe alte aspecte. Aceste lucruri pot să creeze disfuncţionalităţi şi atunci apare problema lipsei de personal, care de fapt în acte nu este lipsă. Am discutat despre pacienţii care ies de sub incidenţa Codului penal şi care teoretic ar trebui să fie preluaţi de către familii. M-a impresionat foarte mult ce mi-a spus un medic, pacienţii aceştia rămân internaţi, supraaglomerează practic aceste secţii şi cred că un aparţinător la 160 de pacienţi vine să-i vadă. Este o realitate şi cred că ar trebui să lăsăm puţin ipocrizia la o parte, pentru că şi aceştia sunt ai noştri", a adăugat ministrul Sănătăţii.



Sorina Pintea apreciază că sunt lucruri care pot fi rezolvate imediat de către Ministerul Sănătăţii, după ce va avea o discuţie cu Comisia de psihiatrie şi ONG-urile. Totodată, aceasta s-a arătat mulțumită de felul în care sunt tratați pacienții în spital dar problema este că nu au parte de îngrijire după ce se externează.

AGERPRES