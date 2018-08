Pintea: România, printre puţinele ţări din lume care tratează hepatita

România se află printre puţinele ţări din lume care tratează hepatita, începând de la fibroză grad I până la fibroză grad IV, a declarat vineri, la Constanţa, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.



Potrivit acesteia, Ministerul Sănătăţii are în vedere promovarea inovaţiei în medicină, subliniind că o consecinţă a măsurilor adoptate a fost introducerea a două molecule noi pe lista de medicamente compensate şi gratuite care sunt destinate tratamentului hepatitei C şi cancerului de prostată.



'În programul de guvernare avem o măsură - inovaţia, promovarea inovaţiei în medicină. Asta înseamnă că introducem molecule noi în tratamentul pacienţilor. La şedinţa de guvern de săptămâna aceasta am introdus încă două noi molecule, numărul acestora ajungând la 37, molecule necesare pentru tratamentul pacienţilor bolnavi de leucemie, cancer, hepatită. Aceasta din urmă este o boală pe care România o tratează cu foarte mult succes. Suntem printre puţinele ţări din lume, nu numai din Europa, care tratează hepatita, începând de la fibroză grad I până la fibroză grad IV şi indiferent de gradul de fibroză pentru pacienţii dializaţi. Sunt nişte paşi înainte pe care i-am făcut. Nu ne vom opri aici', a afirmat Pintea. AGERPRES