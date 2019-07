Pintea: Spitalul Judeţean Bistriţa va avea o secţie ATI pe care orice clinică universitară şi-ar dori-o

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat vineri că lucrările la secţia de Anestezie-Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Judeţean, finanţate din bugetul de stat, se vor finaliza în maximum o lună de zile, iar aceasta va fi una dintre cele mai performante din ţară.



"Am venit să revăd investiţia pe care Ministerul Sănătăţii o finanţează aici, la Spitalul din Bistriţa. De data aceasta nu am venit singură, am lângă mine premierul şi cei doi vicepremieri, ceea ce înseamnă foarte mult, semn că Guvernul României acordă o importanţă deosebită investiţiilor pe care trebuie să le facem în Sănătate. Vreau să vă spun că sunt plăcut impresionată pentru că într-un termen foarte scurt lucrările la secţia de Anestezie-Terapie Intensivă, pentru care Ministerul Sănătăţii a finanţat acum două luni suma de 8 milioane de lei, sunt foarte înaintate şi îmi spunea conducerea spitalului că în maximum trei săptămâni - o lună această investiţie va fi finalizată. Asta înseamnă că vom avea 20 de paturi performante, pe care cred că şi le-ar dori orice spital şi clinică universitară din România şi îmi asum ceea ce spun", a afirmat Sorina Pintea.



Aceasta a amintit că Ministerul Sănătăţii a finanţat, de asemenea, cu 16 milioane de lei, dotarea cu echipamente şi aparatură medicală a unităţii, precum şi achiziţionarea a încă unui computer tomograf şi a unui mamograf. Totodată, a menţionat că se are în plan o nouă investiţie, în valoare de circa 49 de milioane de euro, pentru extinderea şi modernizarea Spitalului Judeţean.



"Am discutat despre o investiţie în valoare de aproximativ 49 milioane de euro, construcţia unui nou corp, care să includă partea de cardiologie intervenţională şi gastroenterologie. Premierul, împreună cu ministrul de Finanţe şi ministrul Fondurilor Europene au promis că vor găsi soluţii, astfel încât această investiţie să poate fi finanţată. Premierul a spus că putem lua în calcul finanţarea inclusiv din fonduri guvernamentale, ceea ce înseamnă că va trebui să găsim împreună cu ministrul de Finanţe surse. Dar eu spun că acest lucru va putea fi pornit cât de repede. De asemenea, s-a discutat despre un centru de radioterapie pe care Consiliul Judeţean îl face în parteneriat public-privat, astfel încât şi pacienţii din Bistriţa să beneficieze de aceste servicii de radioterapie, având în vedere creşterea numărului pacienţilor pe patologia oncologică", a mai spus ministrul Sănătăţii. AGERPRES