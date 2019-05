Sorina Pintea spune că declaraţia făcută de Rădulescu despre medici nu reprezintă PSD

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat marţi că declaraţia deputatului social-democrat Cătălin Rădulescu potrivit căreia medicii ar trebuie să returneze creşterile salariale nu reprezintă PSD.



Potrivit ei, majorarea salariilor a fost un act meritat, nicidecum parte a unei campanii electorale.



"A fost o declaraţie hazardată. Nu asta reprezintă PSD, în niciun caz. Majorarea salariilor medicilor a fost un act meritat de tagma medicală, de redare a demnităţii, şi nicidecum parte a unei campanii electorale. Aş vrea să separăm foarte clar aceste lucruri. Am încercat în cursul mandatului meu şi voi face în continuare acest lucru să nu ţinem cont de politică în sănătate, să nu politizăm sănătatea. Sănătatea nu are culoare politică Asemenea afirmaţii sunt hazardate, nu sunt de acord în niciun caz cu aşa ceva. Aceşti oameni nu au primit pomană, ci au primit salariile pe care le merită. Nu asta caracterizează ceea ce facem noi, în niciun caz", a spus Pintea.



Ministrul a subliniat că nu este de acord cu acea declaraţie.



"Adevărul este că eu am văzut în presă. Cu siguranţă aş fi taxat declaraţia, pentru că nu este reală, în niciun caz nu pot fi de acord cu aşa ceva", a arătat ministrul Sorina Pintea.



Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a comentat, luni, condamnarea lui Liviu Dragnea, afirmând că "este o execuţie a anilor '50".



"O să se bucure cei care au votat ieri şi probabil că oamenii care au primit pensiile mari o să le dea înapoi, că USR şi ceilalţi o să le ceară asta, cei care sunt agricultori o să dea înapoi subvenţiile, pensionarii la fel, salariaţii. Şi să le fie bine cu cei pe care i-au votat! (...)", a declarat Rădulescu la sediul PSD. AGERPRES