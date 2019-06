Plaja de la Mamaia pentru persoanele cu nevoi speciale - redeschisă pentru al treilea an consecutiv

Plaja maritimă accesorizată pentru persoane cu nevoi speciale a fost redeschisă sămbătă, pentru al treilea an consecutiv.



Plaja este situată la intrarea în staţiunea Mamaia, în zona Pescăriei, iar iniţiativa aparţine Asociaţiei "Împreună pentru Viitor" din Constanţa, în parteneriat cu administratorul Pupa Beach.



Organizaţia "Împreună pentru Viitor" a creat acest spaţiu de recreere pentru a oferi egalitate de şanse şi un turism civilizat deschis tuturor, a precizat în cadrul evenimentului Mihaela Căruţaşu, iniţiatoarea proiectului.



"Această plajă, ce ocupă o suprafaţă de doar 200 de mp, funcţională din luna august 2017, a atras la mare în fiecare an un număr mare de persoane cu nevoi speciale şi însoţitorii acestora din ţară şi din străinătate. Utilităţile de aici şi voluntarii asociaţiei noastre sunt la dispoziţia beneficiarilor zilnic, pe plaja din Mamaia, între orele 08,00-18,00", a precizat pentru AGERPRES Mihaela Căruţaşu.



Amplasamentul este gândit ca o plajă amenajată cu acces gratuit la echipamentele speciale precum scaune flotabile, cu care persoanele cu deficienţe locomotorii pot intra în apa mării fără riscuri, cu 30 de şezlonguri (dintre care 10 adaptate şi 20 normale), o bibliotecă pe nisip şi un spaţiu denumit "locul magic pentru amintirea de la mare", unde turiştii se pot fotografia.



"Anul acesta proiectul nostru "Plajă şi mare pentru toţi", realizat cu ajutorul sponsorilor, a primit şi sprijinul Primăriei Constanţa, care a pus la dispoziţia beneficiarilor o toaletă ecologică specială şi a alocat patru locuri de parcare chiar în zona plajei. Accesul pe plajă este uşor de făcut, iar noi am răspuns solicitărilor primite în sezonul trecut şi am amenajat pe nisip şi o cabină de schimb", a detaliat reprezentata Asociaţiei "Împreună pentru Viitor". AGERPRES