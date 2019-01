Plângere penală împotriva DSP Timiş

REZULTATE LOTO 6 din 49, 17 ianuarie 2019. Joi, 17 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/ 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/ 40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 13 ianuarie, Loteria...

Cerul va fi noros in toate regiunile tarii. In Maramures temperaturile maxime vor varia intre 3 si 5 grade, in Moldova intre 1 si 6 grade, Transilvania 2 - 7 grade, Crisana 5 - 8 grade, Banat 6 - 9 grade, Oltenia 6 - 11...