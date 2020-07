Plantele antițânțari

auimeesri/Getty Images/iStockphoto Mosquito sucking blood on human skin with nature background Mosquito sucking blood on human skin with nature background Vezi galeria foto

E acel sezon în care nu știm ce să mai facem ca să scăpăm de țânțari și, din păcate, spray-urile și soluțiile de cameră sunt destul de toxice. În ciuda stropirii din oraș, mai ales seara este plin de fel de fel de insecte, așa că ne putem gândi la o barieră naturală care să le mai oprească la intrarea în locuințe. Una dintre cele mai sănătoase variante este să folosim plante care conțin uleiuri volatile și care reușesc să țină la distanță insectele mici, cum ar fi musculițele sau țânțarii. Plantele care alungă țânțarii pot fi crescute în grădină, în jardiniere sau în ghivece de balcon sau de pervaz.

Cea mai cunoscută plantă antițânțar este Plectrantus. În limbaj popular i se spune Țânțărica. Ea emană un parfum intens, care seamană bine cu cel de tămâie. Pentru o eficiență mai mare, atunci când vă aflați lângă ea e bine să îi atingeți frunzele cu mâna. Țânțărica nu e doar foarte utilă în a ține insectele la distanță, dar este și decorativă, cu frunzele sale dantelate, în două culori.

O altă plantă foarte utilizată împotriva țânțarilor este Citronella. De altfel din frunzele ei se fac multe dintre insecticidele bio pe care probabil le folosiți deja. Citronella crește sub formă de tufă, de obicei în grădină, dar poate să fie plantată și în ghivece sau jardiniere.

Condimente care te feresc de înțepături

Busuiocul și rozmarinul sunt printre cele mai comune plante aromatice folosite pentru condimentarea mâncărurilor, dar datorită mirosului lor puternic sunt utile și în a ține țânțarii la distanță. Sunt multe tipuri de busuioc disponibile pe piață, așa că o variantă bună ar fi să combinați mai multe soiuri într-un ghiveci. Busuiocul este o plantă anuală, care trebuie tunsă înainte să înflorească, pentru întinerire. Lăstarii devin altfel lemnoși, iar planta nu mai e nici estetică, nici eficientă împotriva țânțarilor. Rozmarinul are un miros lemnos ce ține mai multe insecte departe. I se potrivește cel mai bine un climat călduros și uscat și e și decorativ, nu doar eficient.

Un alt condiment folosit pentru gătit și care poate fi eficient în lupta împotriva insectelor este cimbrul, care nu trebuie confundat cu cimbrișorul. Cimbrul crește frumos în ghivece mici, dacă nu aveți grădină.

Lavanda este și ea considerată o plantă care reușește să ne ferească de înțepături. Și este din ce în ce mai cultivată și în țara noastră. Putem vedea câmpurile violet specifice Franței acum și în sudul țării noastre și poate fi plantată eficient și în grădinile proprii sau în ghivece. Câteva picături de ulei esențial de lavandă aplicat în zona încheieturilor vă poate proteja de atacul insectelor.

Menta este și ea o opțiune non-toxică excelentă pentru a ține muștele, țânțarii și chiar și furnicile departe. Cu cât e mai puternică aroma, cu atât mai puține insecte se apropie de casă. Menta crește și ea și în ghivece, și în grădini. Este însă important să știm că menta este o plantă invazivă, care are tendința de a se înmulți și de a ocupa mult spațiu în grădină. Ceapa și usturoiul, de asemenea, sunt bune pentru îndepărtarea insectelor, dar sunt mai dificil de crescut în ghivece. Gălbenelele, frunzele de nuc, verbina și chiar și atât de cunoscuta mușcată reușesc și ele să țină insectele la distanță, pentru că țânțarilor nu le place mirosul pe care îl emană.

Mărarul și urzicile, la rândul lor, se află pe lista plantelor care pot fi eficiente împotriva țânțarilor. Dar, la fel ca și menta, mărarul se extinde rapid, iar urzicile nu sunt chiar cele mai plăcute plante de grădină, mai ales dacă aveți copii.

Ce atrage țânțarii:

Dioxidul de carbon. De aceea auzim țânțarii bâzâindu-ne aproape de ureche, pentru că ei sunt atrași de respirația noastră. Și cum nu ne putem opri din respirat, e destul de greu să ne ferim de insecte

Acidul lactic este și el atrăgător pentru țânțari, așa că riscul de a fi înțepați crește după ce am făcut efort sau antrenamente sportive. Nu putem să nu respirăm, așa că ne este dificil să eliminăm acest factor de pe listă.

Femeile însărcinate atrag și ele, spun studiile, mai mult insectele decât în mod obișnuit. E posibil ca o cauză să fie temperatura corpului, care este mai crescută în cazul gravidelor, și mirosul corpului, care este diferit în perioada sarcinii.

Soluția chinezească: un copac

Există și un copac despre care studiile spun că ar fi eficient în lupta cu țânțarii. Este vorba despre Paulownia, un arbore decorativ originar din China, care a fost adus în Europa, ca arbore de grădină, în urmă cu aproximativ 200 de ani. Numele a fost pus în onoarea prințesei Anna Paulowna, fiica țarului Paul I, principesa Olandei. Dacă alegeți un astfel de copac, trebuie să țineți cont de faptul că are o creștere rapidă, poate ajunge să aibă o coroană cu un diametru de până la opt metri, are rădăcini puternice și de aceea are nevoie de spațiu, nu se plantează alături de alți arbori.