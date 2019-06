PMB anunţă că prin rectificare nu efectuează tăieri de buget care să pericliteze buna funcţionare a oraşului

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că proiectul de rectificare nu vizează tăieri de buget care să pericliteze buna funcţionare a oraşului, ci prioritizează domeniile importante.



"Având în vedere că până la momentul prezentării proiectului de rectificare a bugetului PMB, Primăria Capitalei nu a primit bani în plus de la Guvern, respectiv diferenţa din cotele defalcate din impozitul pe venit (cca. 800 de milioane de lei) - pentru că nu s-a realizat rectificarea bugetului de stat, este necesară rectificarea atât a unor venituri prognozate a fi încasate la bugetul Capitalei, cât şi reducerea unor cheltuieli propuse a se realiza pe parcursul anului curent. Subliniem faptul că, prin această rectificare bugetară, Primăria Capitalei depune toate eforturile pentru a asigura continuitatea serviciilor de utilitate publică (transport, iluminat, furnizare agent termic, sănătate etc.), nu efectuează tăieri de buget care periclitează buna funcţionare a oraşului, ci, mai mult, prioritizează domeniile importante", anunţă PMB prin intermediul unui comunicat.



Conform aceleiaşi surse, nu s-au "tăiat, aşa cum se afirmă public, bani de la 'şcoli, iluminat, alimentare cu apă', ci au fost păstrate în buget acele sume care pot fi cheltuite" în exerciţiul bugetar curent. De asemenea, pe parcursul execuţiei bugetare, sumele pot fi completate prin alte modificări/rectificări bugetare, menţionează primăria.



"Concret, bugetul sănătăţii nu este afectat ci, dimpotrivă, va creşte cu peste 51 de milioane de lei. De asemenea, creşte şi bugetul alocat subvenţiilor RADET cu peste 162 milioane lei, astfel încât furnizarea agentului termic să nu fie afectată", se arată în comunicat.



PMB reaminteşte că, încă din luna februarie, primarul general, Gabriela Firea, trăgea un semnal de alarmă referitor la situaţia financiară a Capitalei într-o scrisoare deschisă şi, ulterior, într-o serie de conferinţe de presă privind reducerea cu 25% a veniturilor pentru Primăria Capitalei, ca urmare a modului în care a fost construit bugetul de stat în anul 2019.



"La acea dată nu au existat reacţii ale persoanelor publice faţă de decizia guvernamentală, deşi urmările erau previzibile: o prioritizare mai strictă, cu accent pe utilităţi publice şi investiţii şi o reanalizare a alocărilor în celelalte domenii. Ulterior, în luna mai, Primăria Capitalei a solicitat Guvernului modificarea bugetului de stat la următoarea rectificare bugetară, în sensul suplimentării bugetului PMB cu 800 de milioane de lei. Majorarea a fost solicitată nu ca o favoare, ci tocmai pentru ca Municipiul Bucureşti să fie tratat în mod egal cu alte unităţi administrativ-teritoriale, şi anume să nu încaseze în acest an mai puţin decât alocarea din anul 2018. Este vorba despre o diferenţă de 393,5 de milioane de lei, la care se adaugă suma de 415,8 milioane de lei - pentru acoperirea diferenţei neîncasate de Municipiul Bucureşti din impozitul pe venit, în anul 2019, până în prezent, în comparaţie cu încasările de anul trecut", se mai arată în comunicat.



Totodată, Primăria Capitalei a solicitat Guvernului, la acea dată, împrumuturi din Trezoreria Statului pentru acoperirea unor domenii precum: subvenţia acordată bucureştenilor pentru energia termică, subvenţia pentru serviciul de transport public, investiţii complementare şi cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finanţate din fonduri europene şi 4 dintre marile proiecte de investiţii ale Capitalei.



În ceea ce priveşte informaţiile apărute în spaţiul public conform cărora se taie 500.000 de lei de la bugetul Teatrului Evreiesc de Stat, PMB precizează că "această sumă ar fi reprezentat doar 4% dintr-un buget record" alocat acestei instituţii.



"Este regretabil faptul că managerul acestei instituţii alege să se plângă pe reţelele sociale de faptul că i s-a solicitat diminuarea cu 4% a unui buget de 12 milioane de lei - subvenţie de la bugetul Capitalei şi ne exprimăm nedumerirea că această luare de poziţie nu a existat atunci când bugetul Primăriei Capitalei (din care este subvenţionată şi instituţia pe care o conduce) a fost diminuat drastic prin legea bugetului de stat pe anul 2019", precizează primăria.



PMB mai arată că în perioada 2009-2015, bugetul Teatrului Evreiesc era în jur de aproximativ 3,5 milioane lei, iar în perioada actualei administraţii, a fost în creştere continuă, ajungând să fie de aproximativ patru ori mai mare: 2016 - 5,2 milioane lei; 2017 - 9,5 milioane lei; 2018 - 11 milioane lei; 2019 - 12 milioane lei.



Se menţionează că managerul poate suplimenta bugetul instituţiei pe care o conduce şi din venituri proprii sau alte venituri, în completarea subvenţiei de la bugetul local.



"În plus, reiterăm faptul că necesitatea ca instituţiile din subordinea Primăriei Capitalei să reanalizeze obiectivele propuse în bugetul pe 2019 nu a fost comunicată respectivelor instituţii de pe o zi pe alta, ci a fost comunicată oficial încă de la începutul lunii iunie, având în vedere că este generată de cauze externe, şi nu este o decizie a conducerii municipalităţii", se menţionează în comunicat.

