PMB: Poliţia locală va putea vizualiza în timp real camerele de supraveghere administrate de către primării

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a inaugurat marţi, la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, un dispecerat care permite vizualizarea în timp real a tuturor camerelor de supraveghere administrate de către autorităţile publice locale din Bucureşti.



"În premieră, începând de astăzi, 21 mai 2019, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti devine singura instituţie din Bucureşti cu atribuţii în asigurarea ordinii şi liniştii publice care va avea posibilitatea să vizualizeze în timp real toate camerele de supraveghere administrate de către autorităţile publice locale din capitală", a precizat edilul general, conform unui comunicat transmis de PMB.



Gabriela Firea a menţionat că investiţia a fost realizată de către Compania Municipală Tehnologia Informaţiei, valoarea proiectului fiind de 150.000 lei şi a constat în achiziţia de echipamente specifice (servere şi cinci monitoare), precum şi lucrările de interconectare fizică.



Totodată, pentru utilizarea unitară s-a dezvoltat şi o aplicaţie care înglobează toate sistemele de supraveghere video, având în vedere că există, la nivelul administraţiilor locale din Bucureşti, camere video care au caracteristici tehnice diferite.



"O altă aplicaţie dezvoltată este Harta Operativă Bucureşti Integrat - hartă ce conţine un sistem informatic de geomapare a incidentelor şi care a fost integrată cu Banca de Date Urbană existentă la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti. Astfel, atât poliţiştii locali, cât şi instituţiile implicate în gestionarea unei situaţii de urgenţă au acces rapid la informaţii utile, cum ar fi: avize de construcţie emise de P.M.B, zone protejate, monumente istorice, imobile încadrate în clasa de risc seismic, obiective de utilitate publică, avarii ale reţelelor edilitare etc.", reiese din comunicat.



În cadrul aceleiaşi aplicaţii prin care se efectuează dispecerizarea evenimentelor, poliţiştii locali au posibilitatea să transmită din teren, prin intermediul telefoanelor mobile, toate tipurile de evenimente constatate (indicatoare căzute/deteriorate, acumulări de apă, canale fără capac etc.)



"După transmiterea informaţiei, aceasta este preluată automat de aplicaţie. Dispecerul o verifică, o validează, după care o transmite către instituţiile abilitate în maxim 30 secunde", precizează PMB.



Având în vedere că 21 mai este Ziua poliţiei locale, Gabriela Firea le-a urat La mulţi ani "tuturor poliţiştilor locali care, zi şi noapte, veghează la bunul mers al oraşului" prin acţiuni de patrulare, pentru fluidizarea circulaţiei sau menţinerea siguranţei publice.



"Mă bucur că am putut contribui la eficientizarea acestei instituţii, atât prin creşterea numărului de poliţişti locali care îşi desfăşoară activitatea în teren, astfel încât bucureştenii să fie în siguranţă, cât şi prin modernizarea tehnologiilor utilizate. Mai sunt multe de făcut în acest domeniu, este adevărat, au fost şi momente dificile, pe care le-am remediat cât s-a putut de repede. Am convingerea că actuala echipă de la Poliţia Locală a Capitalei va reuşi să consolideze imaginea unei instituţii moderne, apreciată de cetăţeni", a spus Firea.



Potrivit PMB, în 2018 Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti a aplicat sancţiuni în valoare de 20,8 milioane lei; a constatat 230 de infracţiuni şi a efectuat 3.183 de misiuni de ordine publică. A verificat 8.161 de persoane, 1.244 de maşini şi 5.058 de documente auto; a soluţionat 4.080 petiţii; a propus reţinerea autorizaţiei taxi în 74 de cazuri.

AGERPRES