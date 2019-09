PMB vrea să facă un imprumut de 574.000.000 lei pentru refinanţarea datoriei provenită dintr-o emisiune de obligaţiuni din 2015

Consilierii municipali au adoptat, în şedinţa de marţi, un proiect care prevede contractarea şi/sau garantarea unei finanţări rambursabile în valoare totală de până la 574.869.000 lei (inclusiv cupoane obligaţiuni), cu o perioadă de maturitate de până la 10 ani.



Contractarea se face pentru refinanţarea datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligaţiuni realizată de Municipiul Bucureşti în anul 2015.



Conform proiectului, primarul general este împuternicit să negocieze şi să semneze, în numele Municipiului Bucureşti, termenii şi condiţiile finanţării, contractul şi acordul de garantare aferent.



În referatul de aprobare se arată că, în ceea ce priveşte Programul de emisiune de obligaţiuni emise în anul 2015, Municipiul Bucureşti are obligaţia ca la data scadentă de 4 mai 2020 să ramburseze integral rata de 555.000.000 lei şi să achite cupoanele anuale în valoare de 19.869.000 lei aferente emisiunii de obligaţiuni cu maturitate de cinci ani.



Se menţionează, totodată, că în 2019 au scăzut încasările din cotele defalcate din impozitul pe venit în raport cu anii anteriori şi că acestea reprezintă principala sursă de venituri la bugetul local. Este invocată de asemenea "creşterea semnificativă a cheltuielilor Municipiului Bucureşti cu rambursările de credite în anul 2020 faţă de anul 2019 şi anul 2018 (de peste cinci ori)".



"Noi, acum, practic, refinanţăm un credit din 2015, iar în 2015 s-a refinanţat un credit din 2005, deci nu ne împrumutăm noi acum de la zero pentru cheltuieli curente sau plata unor facturi, ci plătim un credit foarte vechi. Dacă e cineva care vrea să-l plătim punctual anul acesta, eu cred că ar trebui să ne comportăm ca pe timpul lui Ceauşescu, când a fost înfometată populaţia ca să se plătească datoria externă", a spus primarul general, Gabriela Firea, la începutul şedinţei CGMB.



Ea a menţionat că Municipalitatea a avut o contribuţie importantă la diminuarea datoriei Capitalei. "Cât priveşte contribuţia noastră în aceşti trei ani pentru diminuarea datoriei municipiului Bucureşti, cred că am avut una importantă, pentru că am achitat din banii bucureştenilor 190 milioane de euro, însemnând împrumuturi contractate în anii anteriori, atât tranşe de împrumut cu tot cu dobânzile aferente", a afirmat Firea.



În altă ordine de idei, ea a menţionat că Bucureştiul şi alte câteva oraşe importante din ţară au primit avertisment de infringement de la Comisia Europenă cu privire la poluare.



"Nu doar de frica sumelor pe care ar urma să le plătim dacă se activează infringementul, ci pentru viaţa şi sănătatea locuitorilor din municipiul Bucureşti şi pentru turiştii care ne vizitează cred că trebuie să luăm foarte în serios problema poluării", a spus edilul.



Firea a declarat că din 10.055 de licenţe de taximetrie pe care le are Bucureştiul, 7.500 sunt legale şi regulamentare, celelalte fiind în diverse stagii litigioase.



"Din aceste 7.500 de taximetre, 5.500 sunt poluante (...). Aici încearcă proiectul nostru să rezolve problema poluării şi ţintim din 1 ianuarie 2020 acordarea a 3.000, pentru început, de eco-vouchere pentru taximetre în programul Rabla Taxi, urmând ca anul următor să fie acordate şi celelalte 2.500 de eco-vouchere pentru taximetre", a adăugat Firea.



Roxana Wring, consilier USR şi preşedinte USR Bucureşti, a spus înainte de şedinţa CGMB că din nou Primăria se împrumută ca să plătească datorii mai vechi.



"Deja împrumuturile sunt la 16% din buget anul acesta, să nu uităm de împrumutul pe care l-au făcut pentru RADET, suntem deja la 12 milioane de euro împrumut în acest an, ne lăudăm cu investiţii, dar ele sunt la mai puţin de 15% şi să nu uităm că companiile continuă să cheltuie în jur de trei miliarde de lei, deci ne aflăm în faţa unui faliment nedeclarat", a susţinut Wring.



Ea a declarat referitor la proiectul privind acordarea de eco-vouchere pentru taximetrişti că reprezintă o măsură discriminatorie.



"E vorba despre a pune din nou bani în buzunarele patronilor de taxi, e o măsură discriminatorie şi anticoncurenţială pentru că favorizează un anumit segment şi defavorizează restul bucureştenilor care-şi plătesc taxele. Nu aşa se face reducerea poluării în Capitală, ne trebuie metode integrate (...) Considerăm că cei 10 milioane de euro care se vor da astfel vor putea de exemplu fi alocaţi transportului în comun sau pistelor de bicicletă, creării acelor culoare unice pentru transportul public", a menţionat Wring.



CGMB a adoptat marţi un proiect de hotărâre care vizează acordarea a 3.000 de eco-vouchere a câte 15.000 de lei pentru achiziţionarea de autoturisme noi cu norme de poluare care să asigure un nivel redus de emisii de către transportatori autorizaţi care deţin autorizaţii taxi.

