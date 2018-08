PMB vrea să realizeze un complex cu bancă de alimente, cantină şi centru de formare profesională

Consilierii generali ai Capitalei vor dezbate în şedinţa de joi un proiect care vizează realizarea unui complex alcătuit din bancă de alimente, cantină şi centru de formare profesională, valoarea totală a investiţiei fiind de 72,4 milioane lei, fără TVA.



Mai exact, vor fi supuşi aprobării indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Bancă de alimente, cantină socială, centru de asistenţă pentru mamă şi copil şi reintegrare socio-profesională", care urmează să fie înfiinţat în complexul de clădiri situate pe aleea George Stanciu 2-6 şi str. Mihail Sebastian nr. 134-136, cu o suprafaţă de 6.380 mp.



"Am considerat necesară această iniţiativă pentru că municipiul Bucureşti este singura capitală europeană care nu are o astfel de bancă de alimente care să răspundă nevoii de hrană a copiilor şi adulţilor provenind din familii defavorizate", se arată în expunerea de motive, semnată de primarul general Gabriela Firea.



Complexul Băncii de alimente va fi format din spaţii de depozitare la cald şi rece, zonă de prelucrare a produselor alimentare, zonă de preambalare, zonă de servit masa, centru de formare, centru de tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi centru de urgenţă pentru mamă şi copil. Investiţia urmează să fie realizată în 12 luni.



Potrivit raportului de specialitate, Banca de alimente va prelua din piaţă alimentele ne-vandabile, donate de producătorii din industria alimentară şi retaileri, în timp util, redistribuindu-le ONG-urilor din domeniul social sau în mod direct categoriilor defavorizate. Deja a fost demarat un proiect pilot al băncii de alimente cu două lanţuri de retail şi care acoperă o parte a sectorului 4. Modelele urmate în conturarea conceptului de bancă de alimente sunt cele din Torino (Italia) şi din Orlando (SUA).



Alimentele care nu vor fi distribuite ONG-urilor vor fi preparate termic pentru a fi oferite categoriilor de persoane defavorizate al căror venit mediu lunar se situează sub nivelul aprobat al Indicatorului Social de Referinţă (ISR=500 lei).



Potrivit aceleiaşi surse, va fi iniţiată o dezbatere publică pentru a stabili dacă există şi alte categorii de persoane care ar putea beneficia de serviciile băncii (de exemplu refugiaţii, solicitanţii de azil sau persoanele surprinse în Capitală de fenomene meteo).



Pe lângă preluarea şi distribuirea alimentelor, Banca va avea şi o cantină socială, cu aproximativ 200 de locuri la mese/serie "care ar acoperi nevoia existentă la momentul actual în municipiul Bucureşti". În prezent, în Capitală sunt înscrise la cantinele sociale aproximativ 1.000 de persoane.



Centrul de formare profesională urmează să organizeze cursuri de bucătari, ajutori de bucătari, ospătari, cofetari şi patiseri, fiind vorba de cursuri de nivel 2 cu o durată de 720 de ore. Pentru persoanele cu nivel de educaţie scăzut se vor organiza cursuri de nivel 1. Grupul ţintă vizat este format din persoane defavorizate, şomeri de lungă durată, tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, victime ale violenţei domestice, mame cu copii mici şi nivel scăzut de calificare. Aceste categorii vor putea beneficia şi de servicii în sistem rezidenţial în cadrul complexului. Persoanele calificate vor fi sprijinite să se angajeze pe piaţa liberă. AGERPRES