Poliţia Locală cu iz de Portocală

Şefii poliţiilor locale sunt, fără doar şi poate, printre cei mai privilegiaţi bugetari români. Cu responsabilităţi minime şi, de multe ori, cu doar o mână de oameni în subordine, încasează salarii mult mai mari decât cele din poliţia naţională, jandarmerie sau armată. De cele mai multe ori e vorba despre foste cadre MAI şi o susţinere făţişă din partea primarului, cum e cazul şi la Cluj Napoca, unde Emil Boc a organizat rapid un concurs pe care să-l câştige prietenul său proaspăt pensionat, Marcel Bonţidean. În alte părţi, şefii se perindă la conducerea poliţiei locale în scandal de hărţuire sexuală şi dosare la DNA, situaţia de la Ploieşti fiind unică în ţară.

Octavian Mateescu este şeful Poliţiei Locale din municipiul Craiova din 2010 chiar dacă s-a spus despre el că este un adversar al fostului primar, actualul ministru Lia Olguţa Vasilescu. Noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice, introdusă prin deja celebra Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2017, aproape că i-a triplat salariul lui Mateescu, situaţie deja comună în Poliţia Locală, de care nu beneficiază nicio altă categorie de bugetari, fie ei medici sau profesori. Şeful Poliţiei Locale Craiova declara anul trecut un salariu de 45.456 lei (sub 3.800 lei pe lună), plus o normă de hrană de 11.712 lei, la care se adaugă veniturile de 38.415 lei ale soţiei sale, de asemenea angajată a Primăriei Craiova. Prin noua lege, Octavian Mateescu va avea un salariu lunar de bază de 9.725 lei, unul din cele mai mari din ţară.

La pescuit cu maşina poliţiei

Şi mai bine o duce Nicolae Aldea, şeful Poliţiei Locale din Braşov, care de la 4.250 lei pe lună anul trecut a sărit acum la 10.912 lei, potrivit noii legi. Aldea a ieşit recent în evidenţă prin isprava sa de a merge la pescuit cu maşina poliţiei locale, un moment de relaxare binevenit pe bani publici. Un salariu şi mai mare încasează Adrian Vaida, şeful Poliţiei Locale din Ploieşti: nu mai puţin de 11.495 lei pe lună. Situaţia de la Ploieşti este însă una atipică, unică în ţară, poliţia locală de aici schimbând mai mulţi şefi în ultimul timp.

Hărţuirea sexuală şi fetişul lui Portocală

În 2017, Adrian Vaida a fost acuzat de hărţuire sexuală de către o poliţistă din subordinea sa. Fapta a fost confirmată inclusiv de Comisia de Disciplină, care l-a sancţionat pe şeful Poliţiei Locale cu o mustrare scrisă, Vaida apărându-se prin aceea că a avut o relaţie cu acuzatoarea sa. Hărţuirea sexuală nu este însă nici pe departe singura ciudăţenie din instituţia gardienilor publici ploieşteni, o veritabilă şerpărie. Adrian Vaida a înlocuit-o în funcţie pe Carmen Daniela Gheorghe, adusă în 2015 la Ploieşti de la şefia Poliţiei Locale din Câmpina. În decembrie 2017, Gheorghe a fost trimisă în judecată pentru corupţie, context în care trebuie spus că scandalurile penale sunt la ordinea zilei în Poliţia Locală Ploieşti.

„Toader este daună totală! Îl ard din zbor! Toader a fost, aşa, un fetiş!”, spunea procurorul Portocală despre şeful Poliţiei Locale Ploieşti, într-o înregistrare făcută publică la începutul acestui an de Antena 3

Carmen Daniela Gheorghe a fost folosită de celebrul procuror Mircea Negulescu „Portocală” pentru a-l înregistra pe Cristinel Toader, cel pe care avea să-l înlocuiască, de altfel, la şefia Poliţiei Locale. Ulterior, Toader a stat 50 de zile în arest doar pentru a satisface fetişul lui Portocală. „M-au băgat în arest. Negulescu îşi freca mâinile de bucurie. „Ţi-am zis că te fac, bă!”, aşa mi-a spus când ne-am întâlnit. Am o familie mărişoară, trei copii, am o mamă bolnavă, care a avut un şoc după ce am fost arestat. Ce suferinţă… Nu doresc nimănui să treacă prin aşa ceva! Soţia mea spunea să las totul în seama lui Dumnezeu…Am stat în arest pentru că aşa a vrut Negulescu. A făcut-o ca o răzbunare pentru că am depus o plângere împotriva lui pentru unele derapaje. Am fost apoi umilit. Mi-a spus că mă va distruge… Că îmi va distruge cariera. M-am întâlnit cu el, eram în cătuşe, mi-am cerut iertare… Mi-a spus că dacă am fi discutat, nu se ajungea aici…”, a declarat Cristinel Toader după ieşirea din arest.

Leafă mărită de cinci ori pentru amicul lui Boc

Departe de nebunia de la Ploieşti, Marcel Bonţidean are o misiune mult mai liniştită ca şef al Poliţiei Locale din Cluj Napoca. Pensionat în 2016, Bonţidean declara anul trecut venituri de 45.121 lei de la IPJ Cluj, 26.669 lei de la Primăria Cluj Napoca şi o pensie de 53.287 lei. Fost şef al Poliţiei Municipiului Cluj Napoca, comisarul şef Bonţidean are acum un salariu lunar de 11.238 lei la conducerea poliţiei locale, de cinci ori mai mare decât anul trecut.

125.077 lei a câştigat anul trecut bugetarul Bonţidean. Între timp, leafa de poliţist local i s-a mărit de cinci ori

Marcel Bonţidean este un apropiat al primarului Emil Boc, cel care a şi organizat rapid un concurs pentru şefia Poliţiei Locale Cluj Napoca, imediat după pensionarea comisarului şef. În 2007, Bonţidean apărea în faţa Consiliului Superior de Disciplină al Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru imixtiune ilegală în activitatea altui poliţist, consecinţă a implicării sale în dosarul „Gazeta”. În aprilie 2006, comisarul şef Bonţidean, pe atunci adjunct la şefului Poliţiei Municipale Cluj Napoca, a sunat un poliţist de la Rutieră pentru a nu-l sancţiona în trafic pe un şofer care presta un serviciu pentru preşedintele trustului de presă „Gazeta”, Liviu Man. Bonţidean a fost găsit nevinovat de comisie, dar a fost mutat adjunct la Poliţia de Frontieră Timiş. Ulterior, a revenit la Cluj Napoca, pare-se cu ajutorul prietenului său Emil Boc, pe atunci prim ministru al României.

Comisarul şef Marcel Bonţidean este un bugetar fericit, răsplătit de Emil Boc cu o funcţie bănoasă de şef al Poliţiei Locale Cluj Napoca

Poliţia Locală din Ploieşti este zguduită cu regularitate de scandaluri penale şi hărţuire sexuală