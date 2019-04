Polițiștii au depistat 720 de străini care stăteau ilegal în România

Poliţiştii din domeniul imigrărilor au depistat, în primul trimestru al anului, 720 de străini care stăteau ilegal în România, pentru 204 fiind dispuse măsuri de îndepărtare sub escortă, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI).

"În primele trei luni, în cadrul acţiunilor întreprinse, poliţiştii de imigrări au depistat 720 de persoane în şedere ilegală. Pentru străinii care nu îşi justificau prezenţa pe teritoriul României, precum şi cei care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 320 de documente de părăsire a teritoriului ţării noastre. Se remarcă o creştere, faţă de primul trimestru al anului trecut, de peste 112%, la returnarea sub escortă a străinilor de pe teritoriul ţării noastre, fiind îndepărtate 204 persoane. Principalele motive înregistrate au fost depistarea la muncă nedeclarată, tentativa/ trecerea frauduloasă a frontierei şi nerespectarea deciziei de returnare", relevă sursa citată.

Pentru 92 de migranţi, poliţiştii au întocmit documentele necesare în vederea luării în custodie publică până la returnarea în ţările de origine, în creştere cu 70% raportat la aceeaşi perioadă a anului trecut.

Ca alternativă la îndepărtarea forţată, 14 persoane au optat pentru programul de repatriere voluntară umanitară şi au părăsit ţara noastră la o dată stabilită de comun acord cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, se arată în comunicat.

Poliţiştii au sancţionat contravenţional 1.925 de cetăţeni străini pentru nerespectarea legislaţiei în domeniul migraţiei. Acestora li s-au aplicat amenzi în valoare totală de 413.925 lei.

O atenţie deosebită a fost acordată combaterii muncii nedeclarate a cetăţenilor străini. Au fost sancţionate contravenţional cu amendă mai multe societăţi comerciale care nu au respectat regimul juridic privind angajarea şi detaşarea străinilor, totalul amenzilor depăşind 1.700.000 de lei, menţionează IGI.

De asemenea, în perioada de referinţă, a fost asigurat accesul la procedura de azil pentru 349 de persoane care au depus cereri de acordare a unei forme de protecţie internaţională. Cei mai mulţi străini sunt din Irak, Siria, Iran şi Afganistan. De asemenea, 53 au primit o formă de protecţie internaţională, iar aproape 400 au fost înscrişi în programul de integrare.

IGI a asigurat, în primul trimestru al anului 2019, managementul şederii legale pe teritoriul ţării noastre pentru 123.957 de persoane, dintre care 72.266 provin din state terţe (cei mai mulţi sunt din Moldova - 10.528, Turcia - 9.277 şi China - 7.939) şi 51.691 din state membre UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (Italia - 14.751, Franţa - 6.516 şi Germania - 6.385 etc), mai arată comunicatul.

În ceea ce priveşte localizarea lor pe medii, majoritatea cetăţenilor străini se concentrează în mediul urban, indiferent de ţară/zonă de provenienţă sau durata şederii.

Astfel, în Bucureşti sunt o treime din cei peste o sută de mii de străini din România şi ocupă primul loc. Mulţi dintre străini locuiesc şi în judeţele Ilfov, Cluj şi Timiş. Numărul persoanelor din aceste judeţe depăşeşte cu puţin peste 10.000 în Ilfov, 9.000 în Cluj şi peste 8.000 în Timiş, informează IGI.

O creştere semnificativă, de peste 151%, s-a înregistrat la solicitările privind eliberarea avizelor de muncă/detaşare acordate străini. Astfel, poliţiştii de imigrări au emis 4.747 avize de angajare/detaşare pentru lucrători permanenţi, înalt calificaţi şi detaşaţi, din totalul de 20.000 aprobate pentru anul în curs, se mai arată în comunicat.

AGERPRES