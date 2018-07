Polițiștii au doi suspecți, în cazul paznicilor uciși în Capitală

Polițiștii au reținut noaptea trecută în urma audierilor, doi suspecți, în cazul paznicilor uciși în Capitală, în noaptea de duminică spre luni. Potrivit anchetatorilor, atât suspecţii, cât şi victimele lucrau la aceeaşi firmă de pază din Bucureşti. Suspecții urmează să fie prezentați în cursul zilei de astăzi în faţa magistraților Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă.

Reamintim faptul că ieri în jurul orei 11, Poliţia Capitalei a fost sesizată despre faptul că doi agenti care au asigurat serviciul de pază pe timpul nopţii la o fabrică de ciment de pe bulevardul Timişoara din Bucureşti nu s-au prezentat la schimbul de dimineaţă şi nici nu erau de găsit.

.Ulterior, în incinta societăţii comerciale, la etajul doi al clădirii a fost observat un corp, din primele date al unui bărbat, înfăşurat într-o folie de plastic. După aceea, a fost descoperit un alt cadavru, tot înfăşurat în folii de plastic. Din primele cercetări făcute de anchetatori se pare că cei doi bărbaţi morţi erau paznicii care au dispărut.Cei doi barbati decedati au fost identificati, unul fiind in varsta de 52 de ani, iar celalalt in varsta de 65 de ani. In aceasta cauza cercetarile sunt desfasurate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti impreuna cu Serviciul Omoruri", precizează Biroul de Presă al Poliţiei Capitalei.

Potrivit unor surse din anchetă, anul trecut, în aceaşi locaţie, a mai fost gaăit un muncitor mort.

Cadavrul a fost găsit abia după o lună, în putrefacţie, iar specialiştii Institutului de Medicină Legală nu prea au avut ce-i face. Potrivit unor informaţii din anchetă, este posibil să existe o legătură între ce s-a întâmplat atunci şi acum. www.observator.tv