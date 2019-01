Polițiștii au reținut 20 de permise și au dat peste 100 de amenzi, în București

Un număr de 20 de permise de conducere au fost reţinute şi mai mult de 100 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 64.300 lei au fost aplicate şoferilor din Capitală de către poliţiştii Brigăzii Rutiere în urma unei acţiuni desfăşurate în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, informează un comunicat de presă remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, poliţiştii Brigăzii Rutiere au acţionat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe principalele artere ale Capitalei pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă rutieră, reducerea riscului rutier în rândul tuturor participanţilor la trafic şi combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenta băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive.

"Au fost aplicate 114 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 64.300 lei şi au fost reţinute 20 permise de conducere, cele mai multe pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, pentru nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului electric şi nerespectarea regimului legal de viteză. De asemenea, au fost întocmite 5 dosare penale, în special pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa substanţelor psihoactive", au precizat reprezentanţii Brigăzii Rutiere.

Aceeaşi sursă a menţionat că în jurul orei 23,30, în Drumul Taberei, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme în mişcare şi 2 staţionate, accident soldat cu rănirea uşoară a unei persoane. După producerea evenimentului, unul dintre conducătorii auto a părăsit locul accidentului, fără încuviinţarea poliţiei.

Autoturismul a fost dat în atenţie şi, în numai câteva minute, a fost observat la intersecţia str. Boteni-Romancierilor de către agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Capitalei. Conducătorul auto a coborât din autoturism şi a fugit înspre str. Romancierilor, însa a fost prins şi încătuşat.

A fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost transportat la INML în vederea recoltării de probe biologice.

A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală, conducere sub influenta băuturilor alcoolice şi părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei.

