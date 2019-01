Poliţiştii, la „vânătoare” de şoferi băuţi

Marin Raica/Intact Images

Nu mai puţin de 20 de permise de conducere au fost reţinute şi peste 100 de amenzi au fost aplicate şoferilor din Capitală, în doar câteva ore, de către poliţiştii Brigăzii Rutiere în urma unei acţiuni desfăşurate în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică. „Au fost aplicate 114 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 64.300 lei şi au fost reţinute 20 permise de conducere, cele mai multe pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, pentru nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului electric şi nerespectarea regimului legal de viteză. De asemenea, au fost întocmite 5 dosare penale, în special pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa substanţelor psihoactive”, au precizat reprezentanţii Brigăzii Rutiere. Cu un dosar penal s-a ales, însă, şi şeful Poliţiei locale din Bacău, după ce a urcat băut la volanul maşinii de serviciu şi a produs un accident rutier.