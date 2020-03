Postare virală a unei brașovence. O bătrână i-a cerut de la geam o pâine, pentru că murea de foame

O postare făcută pe Facebook de o femeie din Brașov s-a viralizat în câteva ore. Femeia a fost rugată, de la geam, de o bătrână, să îi cumpere o pâine, pentru că murea de foame. Vârstnica i-a promis că îi dă banii la pensie.

„Îmi este tare greu. Am trăit acum câteva minute o durere apăsătoare. Am ieșit să-mi iau ceva dulciuri, pâine și fructe. Vis-a vis de unde locuiesc eu este un non-stop, la parterul blocului de pe strada Constructorilor nr 2. Înainte să ajung, de la o fereastră m-a strigat o doamnă în vârstă: . M-am cutremurat cu suflet, cu trup și minte. Într-un bloc cu atâtea apartamente și atâți vecini. Doamne, dă-mi răbdare! Și eu care credeam că am văzut și auzit destule”, a scris brașoveanca.



Femeia a mers la magazin și a luat ce a crezut de cuviință: ulei, zahar, câteva conserve, cartofi, brânză, încadrându-se în banii pe care îi avea în buzunar: „Bunicuța, chircită de bătrânețe și de boală, se sprijinea cu neputință într-un cadru. Tremura și plângea”.

„Oameni buni.. Când luați coșuri pline cu de toate întrebați vecinii care sunt singuri și neajutorați dacă au nevoie de pâine și apă. Nu se știe ce ne rezervă cea mai scurtă clipă din viață și nu știm cum rămânem”, a transmis brașoveanca.

Ulterior, o asociație s-a oferit să-i ducă bătrânei o masă caldă zilnică.

(sursa: Mediafax)